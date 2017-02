Malika Bayan har sluttet å bruke hijab

ANNONSE

Ifølge Jærbladet, som først omtalte saken, postet Malika Bayan bilde av seg selv uten hijab på sosiale medier fredag formiddag.

– Ja, jeg har tatt det valget. Jeg trenger en ny start og gjør det av personlige grunner jeg ikke vil uttale meg om nå, sier Malika til Jærbladet.



Bayan har gått med hijab i 3-4 år, og ser fortsatt på hijaben som et religiøst plagg.



– Jeg er fortsatt muslim. Det var et frivillig valg å ta på seg hijaben, og jeg står fritt til å ta den av dersom jeg ønsker det. Rettsaken har ingenting med dette valget å gjøre. Jeg kommer til å fortsette å kjempe for saken, og for retten til de som bruker hijab, sier hun til Jærbladet.

Bayan er forberedt på at valget hennes vil skape mange reaksjoner.



– Jeg kommer til å få en del hets for dette, det vet jeg. Noen vil sikkert si at alt bare var et skuespill og et rop om oppmerksomhet, men jeg må stå for det jeg gjør og tenke på meg selv nå. Rettsaken er en prinsipiell sak og ikke en provokasjon fra min side, sier hun.

Anket til Høyesterett

Frisøren Merete Hodne er i lagmannsretten dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne

Det var høsten 2015 at Malika Bayan gikk inn i frisørsalongen til Merete Hodne på Bryne og spurte hva det kostet å farge håret.

Bayan fikk da angivelig beskjed om at Hodne «ikke ville ta på sånne som henne».

Hodne nektet for å ha sagt dette, men ble ilagt en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen. Dermed endte saken i retten, der Hodne ble dømt i to rettsinstanser.

I tingretten ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner pluss sakskostnader på 5.000 kroner.

Hun anket saken, og i lagmannsretten ble boten redusert med 3.000 kroner. Hun slapp dessuten å betale motpartens sakskostnader.

Lagmannsretten reduserte boten fordi retten «ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere».

Frisør Merete Hodne har anket dommen til Høyesterett.