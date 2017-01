Malika Bayan hengt ut med falske nakenbilder på «Mannegruppa Ottar»

ANNONSE

Ifølge VG er grove nakenbilder blitt koblet til Malika Bayan, og hyppig delt på den lukkede Facebook-gruppen til «Mannegruppa Ottar».

Bayan har reagert kraftig på hetsen, og varsler rettslig forfølgelse. Hun har fått meldinger om at hun har «fine pupper», og blitt kalt «ditt ludder», skriver VG.

Bayan ble landskjent da hun ble nektet å inngang og behandling til frisørsalongen til Merete Hodne. Sistnevnte er dømt for diskriminering både i Jæren tingrett i fjor høst. I tillegg ble hun 6. januar i år dømt i Gulating lagmannsrett, da med en bot som ble redusert fra 10.000 kroner, til 7000 kroner.

Ser likhetene



Bayan nekter for at det er henne, men uttaler at hun kan se likhetene mellom seg selv og den avbildede kvinnen.

– Det begynte for noen få dager siden. Jeg fikk oversendt utallige screen-shots av bilder som ble lagt ut. Jeg fikk bildene av folk som syns at dette gikk altfor langt og at det ikke var morsomt lengre. De ville gjøre meg oppmerksom på hva som foregikk på denne gruppa, sier Bayan til VG.

Kay Erikssen, administrator av Mannegruppa Ottar, sier til Nettavisen at han ble kjent med bildene av Bayan mandag.

- Så vidt jeg forstår så har dette ligget ute over natta, og da overvåker ikke vi det som legges ut. Men det skal ikke ha ligget ute så lenge før det ble slettet, sier Erikssen, og legger til:

MODERATOR: Kay Erikssen beklager hendelsen, og sier at de som delte bildene er utestengt fra gruppen.

- Det er likevel veldig uheldig for oss og for Bayan at dette i det hele tatt har ligget ute.

4-5 kastet ut av gruppen



I høst fortalte Erikssen at de har ansatt 16 administratorer som jobber for å holde gruppen fri for hets, mobbing og upassende innhold. Samtidig har gruppen blokkert tusenvis av medlemmer.

- Vi må godkjenne hvert innlegg som blir lagt ut på gruppen, men Facebook har ingen funksjon for å kunne godkjenne innlegg i kommentarfeltet. Derfor må vi bare forsøke å passe på der, og slette det som er upassende, sier Erikssen.

Bayans advokat, Sulman Hussain, sier til Nettavisen at de vurderer politianmeldelse, i tillegg til å be om oppreisning for ærekrenkende ytringer.

De som delte bildene er allerede utestengt fra gruppen. I tillegg har Erikssen gått gjennom noen av skjermdumpene og utestengt de som står bak de groveste kommentarene.

- Det er vel rundt 4-5 stykker som er kastet ut, men det kan bli flere fordi vi mangler flere av skjermdumpene. Men det er veldig vanskelig å skille på hvor grensa går mellom greit og ugreit når det gjelder kommentarfeltet, men mange av kommentarene i dette tilfellet er helt klart over grensen.

- Det at dette i det hele tatt blir lagt ut og kommentert på Mannegruppa Ottar, sier ikke det noe om medlemmene deres?

- Nei, det vil jeg ikke si det gjør. Vi er 43.000 medlemmer, og at fem av de 43.000 ikke klarer å oppføre seg sier ikke nødvendigvis noe om Mannegruppa Ottar. Dette er et problem alle som operere på internett har, ikke bare vi.

- Vurderer søksmål

- Vi vurderer fortløpende å politianmelde dem som har lagt ut bildene, og parallelt vurderer vi sivilt søksmål for ærekrenkende ytringer mot henne, sier Bayans advokat Sulman Hussain til Nettavisen.

Både Hussain og Bayan reagerer sterkt på de krenkende bildene.

- Det dreier seg om pornografiske bilder som viser kvinner i seksuell aktivitet. Dem som legger ut bildene sier det er henne, noe Bayan føler er nedverdigende. Hun har aldri tatt slike bilder, og synes det er en vanskelig situasjon å være i.

Saken har høyeste prioritet på advokatkontoret.

- Jeg har tatt tak i saken med en eneste gang, og jeg jobber med den nå. Vi sjekker lovverket, og ønsker å forfølge enhver person som legger ut slike bilder, sier Hussain til Nettavisen.