Mamma French sin utrettelige kamp førte frem

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at drapsdømte Joshua French er lølsatt fra fengsel i Kongo.

Joshua French er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

- Gjør det man kan for barnet sitt

Moren til French, Kari Hilde French, har i en årrekke stått utrettelig på for sin sønn. I 2015 meldte NRK at hun hadde flyttet til Kongo. Mamma French var ikke i tvil om hva hun skulle gjøre.

Statsminister Erna Solberg (H) hyllet moren til Joshua French for hennes utrettelige kamp for å få sønnen fri fra fengsel i Kongo.

– Jeg er mor. Da gjør man det man kan for barnet sitt, uansett alder, sa hun i et intervju med statskanalen.

– Joshua har ingenting og er helt avhengig av det jeg kommer med.

Det var onsdag ettermiddag at nyheten kom om at Joshua French er løslatt og at han er i Norge.

På veien til fengselet har hun en rekke ganger kjøpt varm middag, kaker og medisiner til sønnen som har levd mange år i en trang celle han har delt med andre.

- Endelig fått deg hjem

Kampen har vart i mange år, hun har opplevd en rekke skuffelser, men også håp. 16. mai ble French løslatt fra kongolesisk fengsel. Straks papirene var signert ble han fraktet ut av fengselet og satt på et ambulansefly med kurs mot Norge.

- Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig! skriver Kari Hilde French i et blogginnlegg onsdag kveld.

- Men på denne dagen kjenner vi også på sorg. Våre tanker går til familien Moland som ikke fikk sin sønn hjem med livet i behold. Vi deler smerten med dem.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

Under fire år i kongolesisk fangenskap ba Joshua French moren Kari Hilde French om la være å besøke ham. Men etter at Tjostolv Moland døde i august 2013 og sønnen ble tiltalt for drap reiste moren omsider til Kongo. Bildet er fra februar 2014 i Kinshasa.





- Innsatsen har gjort inntrykk

6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten. 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham enten benådet eller overført til soning i Norge. Statsminister Erna Solberg bekrefter 17. mai at French er overført til Norge.

Både statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Børge Brende (H) nevnte mamma French flere ganger under pressekonferansen ved Statsministerens kontor onsdag kveld.

– Kongolesiske myndigheter har i sin beslutning lagt vekt på de humanitære forhold i saken og særlig hensynet til moren, Kari Hilde French. Hennes innsats og omsorg for sin sønn over mange år har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.

- Vi har ikke stått alene

Mamma French har de senere årene brukt mesteparten av sin tid i Kongo, der hun har sørget sønnens livsopphold i fengselet og arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge.

- Moren til French har gjort inntrykk på kongolesiske politikere og det kongolesiske samfunnet. Hun har bodd der lenge og hennes engasjement for sin sønn har bidratt til løslatelsen.

Familien French takker mange for hjelpen med løslatelse av den drapsdømte 35-åringen.

– Ikke minst takker vi vår familie og slekt i Norge og utlandet. Vi kjenner på dyp takknemlighet til og for hver enkelt en av dere. Vi takker Joshuas enestående samboer som har holdt ham oppe med sin kjærlighet. Vi takker også våre gode venner. Vi har ikke stått alene i denne saken, skriver Kari Hilde French i blogginnlegget.

