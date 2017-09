Mandag kan Eirik Jensen få 21 års fengsel: - Jeg synes ikke han burde utsettes for dette

Den tidligere polititoppen får ikke konklusjonen i dommen før etter fire timer. Det får samboeren Ragna Lise Vikre til å reagere.

MAJORSTUEN, OSLO (Nettavisen): Førstkommende mandag starter domsopplesningen klokken 09.30 i Oslo tingrett.

Eks-politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen står tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet (se faktaboks under).

Cappelen har erkjent straffskyld, mens Jensen hele tiden har nektet for å ha gjort noe som helst straffbart.

Torsdag meldte NRK nyheten om at Jensen ikke ønsket å møte i retten når dommen skal leses opp. Dommer Kim Heger i Oslo tingrett har besluttet at nesten hele dommen skal leses opp før domsslutningen, altså konklusjonen, blir gjort kjent for de tiltalte.

Må vente fire timer

Dermed må Jensen og Cappelen holdes fire timer på pinebenken fra opplesningen starter klokken 09.30. Jensen risikerer 21 års fengsel, påstand for Cappelen er 18 års fengsel, men retten kan idømme ham strengere straff.

Fakta: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

* Den tidligere svært betrodde politimannen Eirik Jensen (60) står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen har han medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Jensen har erklært seg ikke skyldig. * Gjermund Cappelen (50), med tilnavnet «hasjbaronen», er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993–94 og 14. november 2013. Han har erkjent straffskyld. * Cappelen ble pågrepet i Bærum 19. desember 2013. I avhør forklarer han seg om Jensen, som blir pågrepet i garasjen på Oslo politihus 24. februar 2014. Han blir løslatt fra varetekt 30. mai samme år. * Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 år for Cappelen. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 9. januar og varte til 23. mai. 122 vitner forklarte seg i løpet av de 68 rettsdagene. * Ifølge Cappelen fikk Eirik Jensen rundt 8,5 millioner kroner, 500 kroner per kilo hasj, fra 2001 og fram til pågripelsen i desember 2013. * Spesialenheten for politisaker mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner i perioden, men kan ikke bevise at pengene stammer fra Cappelen. Spesialenheten mener å kunne dokumentere at Cappelen betalte oppussingen av et bad for nær 300.000 kroner for Jensen. * Blant bevisene er også 1.523 SMS-er, eposter og annen kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen. Mange av meldingene er skrevet i kodespråk, såkalt «blomsterspråk». De tiltalte hatt svært motstridende forklaringer på hva disse egentlig handlet om. Kilde: NTB

- Er dere forberedt på hva som kan komme?

- Vi tenkte at vi ville gjøre den dagen så myk som mulig. Jeg synes ikke det burde være nødvendig for Eirik (Jensen) å utsette seg for å sitte der i fire timer, sier samboer Ragna Lise Vikre til Nettavisen.

- Men nå har vi fått beskjed om at han har møteplikt. Da innretter vi oss etter det.

Positivt med kunst

Nettavisen møtte Jensen og Vikre i forbindelse med at hun holdt sin første kunstutstilling på Interiør-Galleriet på Majorstuen i Oslo. Begge to uttalte i et stort intervju med Nettavisen torsdag at kunsten har vært et viktig fellesprosjekt i den vonde og usikre tiden.

- Akkurat nå har jeg det rimelig greit. Det er jo dette vi har jobbet for i lang, lang tid. Å få det i mål er viktig. Det er helt avgjørende å ha noe å tenke på som er av positiv karakter - ikke bare fokusere på det negative, sier Jensen til Nettavisen.

Vikre innrømmer at det ikke bare har vært enkelt å være kjæresten til den tiltalte eks-politimannen.

- Det har vært tøft. Men vi har hatt mange flere gode enn dårlige stunder. Kunsten har vært veldig viktig. Å ha det felles og kunne fokusere på det har vært veldig, veldig bra.

Jensen og samboeren har allerede tenkt på ulike utfall av dommen som kommer mandag.

- Det er klart vi har gjort oss noen tanker om det. Men jeg tror det er helt umulig å forberede seg på noe slikt. Vi er nødt å være der å ta det som måtte komme, sier Vikre.

Pågrepet i hemmelighet

Hun forteller også om at de har tenkt på at det kan bli en fin dag og full frifinnelse.

- Jeg håper og tror også mest på at det blir full frifinnelse.

Vikre forteller også at hun kommer til å være i retten når dommen blir avsagt.

Den tidligere polititoppen og -stjernen ble pågrepet 24. februar 2014. I all hemmelighet ble han fraktet til politistasjonen i Sandvika, hvor han ble registrert som «NN».

Senere ble han flyttet. I like over tre måneder satt han isolert i Kongsvinger fengsel.

8. februar 2016 ble han formelt tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet sammen med politiinformanten og storkriminelle Gjermund Cappelen. Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

