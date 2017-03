ANNONSE

Vegvesenet foretok i forrige uke en landsdekkende kontroll over bilbeltebruken i busser.

Totalt ble 9.230 passasjerer kontrollert, og 237 av disse ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. Også 535 bussjåfører ble kontrollert, og kun én av disse ble ilagt gebyr for manglende beltebruk, viser tallene fra Statens vegvesen.

I verdenstoppen

Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid med informasjonskampanjer og kontroller i mange år.

Men selv om resultatet av forrige ukes kontroll var oppløftende, og statistikken viser at stadig flere bruker belte også i buss, er det fremdeles langt igjen før alle bruker bussbelte.

Håper gebyr gir effekt

– Grunnen til at de fleste ikke bruker belte i buss er at de ikke har vanen inne. Vi håper at gebyrene kan ha en avskrekkende effekt. De fleste er tross alt klar over at det er påbudt å bruke belte i bussen også, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Hun understreker at det å bruke belte i buss ikke bare er viktig for egen sikkerhet, men også for medpassasjerene.

– Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadd selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft, avslutter Lutnæs.

