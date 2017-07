Mange kvoteflyktninger vil ikke til Norge

Takker nei til tilbud om å reise til Norge.

I 2015 bestemte Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, KrF og MDG at Norge skulle ta imot 8000 kvoteflyktninger, også kalt overføringsflyktninger, i løpet av tre år.

Kvoteflyktninger er personer som er registrert som flyktninger hos FN, men som verken kan reise tilbake til hjemlandet eller bli i landet de befinner seg. De må derfor overføres til et tredje land.

Nå skriver Vårt Land at mange kvoteflyktninger velger å takke nei til å komme til Norge.

- Ingen skal bli overtalt til å komme til Norge



Kvoteflyktninger velges ut av Utlendingsdirektoratet (UDI), som gjennomfører grundige intervjuer med aktuelle kandidater. Søkerne som plukkes ut får tildelt en norsk kommune de kan bosette seg i - og Norge betaler for reisen. De får også et kurs som lærer dem om norsk kultur og det norske samfunnet, skriver UDI.

Likevel er det altså flere som trekker seg.

Tonje Øyan, enhetsleder i UDI, sier til Vårt Land at de sjekker at søkerne har tatt en gjennomtenkt beslutning.

- Men er svaret nei, "vi vil ikke", så aksepterer vi det. Ingen skal bli overtalt til å komme til Norge, sier hun.

Myter om Norge



En av årsakene til at søkere trekker seg, er at de ikke ønsker å reise fra øvrig familie. Enkelte har også hørt myter om Norge, som at barnevernet stjeler barna til minoritetsforeldre eller at barna må svømme nakne i svømmeundervisningen.

Selv om flere takker nei, regner UDI med å få fylt hele kvoten på 8000 innen året er omme.