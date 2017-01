Mange med bruddskader til Oslo legevakt

ANNONSE

– Det er usedvanlig mange som kommer inn i dag, og mange har også kompliserte brudd, sier vakthavende lege Maciej Jacewicz til VG.

Ifølge avisen er det svært mange ventende pasienter på Oslo legevakt tirsdag kveld, mange av dem med bruddskader etter å ha falt på grunn av det glatte føret.

– Mange har håndleddskader, skuldre er ute av ledd. Vi må rette opp mye, sier Jacewicz.

Underkjølt regn førte tirsdag til svært glatte veier og fortau både i hovedstaden og flere andre steder i landet.

HOVEDSTADEN: Også i Oslo har innbyggerne fått merke underkjølt is på fortau.

Det har vært en rekke trafikkulykker, blant annet i Vestfold og Agder.

Det har vært episoder med flere kjøretøy involvert, mens det på E6 veltet en lastebil. I Agder kjørte en buss med flere barn av veien. Så langt er det ikke meldt om alvorlige personskader.

Politi og strø-mannskaper har vært ute for å sørge for best mulig veier og for at trafikken ikke går for fort. Politiet i Vestfold skrev på Twitter ved 19-tiden at det ikke er nødvendig å ringe for å melde om glatte veier - de har fått det med seg.

De glatte kjøreforholdene og fortauene vil vedvare utover kvelden.

Onsdag er det sendt ut OBS-varsel i flere fylker. I både nord og sør er det ventet vanskelige kjøreforhold grunnet underkjølt regn, snø og kraftig vind.

En lastebil ligger på siden en kilometer fra avkjøringen til Vestby syd. I store deler av landet har underkjølt regn ført til trafikkuhell med mange involverte biler tirsdag ettermiddag.