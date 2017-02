Mann (19) tiltalt for gjengvoldtekt

ANNONSE

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har nå tatt ut tiltale mot en 19 år gammel mann, opprinnelig fra Kenya. Anklagene lyder på grov voldtekt, en forbrytelse med en strafferamme på 21 års fengsel. Det skriver Nordlys.

Ifølge påtalemyndigheten skal 19-åringen og to andre menn ha gjengvoldtatt en norsk kvinne i en bolig i Tromsø i juni i fjor. Mens hun var bevisstløs på grunn av beruselse, skal mennene ha gjennomført samleie med henne etter tur, heter det i tiltalen.

Etterlyst internasjonalt

Som Nordlys omtalte tilbake i oktober, har 19-åringen sittet varetektsfengslet siden pågripelsen.

Det har imidlertid ikke lyktes for politiet å få fatt i de øvrige to mennene, til tross for at begge er etterlyst via både Interpol og Europol. Ifølge politiets opplysninger befinner de seg i Kenya.

- De har ikke dukket opp ennå og nøyaktig plassering har vi heller ikke opplysninger om, annet enn at det er sannsynlig at de befinner seg i hjemlandet Kenya, uttalte politiadvokat Frode Stock til Nordlys i november.

Voldtektssaken ble kjent for politiet da den fornærmede kvinnen selv tok kontakt og anmeldte forholdet.

Funnet DNA-spor

Den siktede 19-åringen som sitter fengslet, nekter straffskyld. Det finnes imidlertid DNA-spor som skal knytte ham til handlingen, fremkommer det i en fengslingskjennelse fra Nord-Troms tingrett.

19-åringen har forklart at han ikke deltok i voldtekten, har hans tidligere forsvarer Asbjørn Krantz uttalt til Nordlys.

- Foreløpige beviser i saken viser at de to andre har hatt mer aktive roller i løpet av denne kvelden og natten. Begge to forlot også Norge etterpå. Min klients opptreden skiller seg fra disse to, sa Krantz i oktober.

I forbindelse med rettssaken, som går for Nord-Troms tingrett 19. og 20. april, er advokat Sverre Sjøvold oppnevnt som forsvarer.

- Han erkjenner ikke straffskyld. Det er det eneste jeg kan si, sier Sjøvold.

Flere artikler fra Nordlys får du her!