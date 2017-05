ANNONSE

Store politimannskaper rykket ut til Majorstuen t-banestasjon like før 18.00 søndag da en mann truet folk med øks inne på en av t-banene.

- Vi pågrep en mann med øks da han gikk ut av t-banevognen, forteller operasjonsleder i politiet i Oslo, Per Ivar Iversen til Nettavisen.

Etter kort tid fikk politiet kontroll på en person som truet forbipasserende med øks inne i en t-banevogn, bekrefter politiet på Twitter.

- Er han en kjenning av politiet?

- Den informasjonen har jeg ikke på nåværende tidspunkt.

- Var han beruset eller ruset?



- Det har jeg ikke fått noe informasjon om, sier Iversen.



Han kan bekrefte at mannen er 28 år, og at han blir anmeldt for trusler.

Iversen forteller at det var fører av t-banevognen som ringte politiet.

Ingen ble skadet i hendelsen, og politiet beslagla to økser.