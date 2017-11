En 48 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til 12 års fengsel for å ha voldtatt fire kvinner. En av kvinnene var 15 år da voldtekten skal ha skjedd.

De tre andre er tidligere partnere av mannen, ifølge Drammens Tidende.

48-åringen ble pågrepet rett etter at dommen ble forkynt fredag formiddag, og anket dommen på stedet. Mannens forsvarer, Espen Wangberg, mener det ikke er grunnlag for fengsling og vil begjære ham løslatt.

Voldtekten av den da 15 år gamle jenta skal ha skjedd i 2008, men hun anmeldte ham for forholdet i 2015. Det kom da fram forklaringer om voldtekter av de tidligere partnerne. To av de tidligere partnerne forklarte seg i retten om gjentatte, smertefulle voldtekter over flere år.

Den tiltalte 48-åringen nektet for å ha voldtatt noen av kvinnene. Han mente voldtektsbeskyldningene skyldes hevn og sammensvergelse mot ham.

