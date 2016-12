Mann dømt for overgrep mot datter

ANNONSE

Mannen har hele tiden hevdet sin uskyld og har derfor anket dommen til lagmannsretten, skriver Bygdeposten.

Ifølge dommen fra tingretten skal mannen ved minst tre anledninger i perioden fra juni 2011 til mai 2013 ha utført seksuelle handlinger mot datteren i deres hjem. Dommen var ikke enstemmig. Et flertall på to, rettens administrator og en av meddommerne, mente at mannen var skyldig etter tiltalen.

Den andre meddommeren mente det ikke forelå tilstrekkelige bevis til å dømme mannen. Flertallet i retten mente at datterens forklaring, blant annet ved hjelp av tegninger av seg selv og huset de bodde i, var troverdige og tilstrekkelig til å dømme ham.

Fengselsstraffen var tre måneder kortere enn påstanden fra aktor Anne Christine Stoltz Wennersten. I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen må mannen betale 175.000 kroner i oppreisning til datteren. (©NTB)