DØMT FOR GJENGVOLDTEKT: Mannen er dømt for å ha deltatt i en gjengvoldtekt av en 16 år gammel jente og en 24 år gammel kvinne på Skullerud i Oslo i 2004 Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Mann dømt for to gjengvoldtekter fikk nedsatt straff

En 38 år gammel mann er dømt til ni og et halvt års fengsel for å ha deltatt i to gjengvoldtekter i Oslo i 2004. Han ble tatt etter over ti år på rømmen.