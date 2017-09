Mann dømt til tre års fengsel for voldtekt av 13-åring

En 23 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til tre års fengsel for seksuell omgang med en 13 år gammel jente som han hadde et forhold til.

Retten finner det bevist at han voldtok henne flere ganger i fjor vår da han selv var 22 år gammel. I Stavanger tingrett ble mannen dømt til samfunnsstraff for dette, skriver Stavanger Aftenblad.

Påtalemyndigheten mente reaksjonen var for mild og anket dommen. Lagmannsrettens flertall kom til at to år av straffen må gjøres betinget med en prøvetid på to år. De to meddommerne utgjorde mindretallet og var enig med en enstemmig tingrett om at samfunnsstraff var en passende reaksjon.

Mannen dømmes likevel til ubetinget fengsel med den begrunnelse at Stortinget har definert seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, og at normalstraffen i slike saker er fire års fengsel. Hans umiddelbare tilståelse er tillagt vesentlig vekt i straffeutmålingen.

«At det var et kjærlighetsforhold mellom de to som synes å ha vært akseptert av fornærmedes mor og i større grad akseptert i deres kulturkrets, kan i liten grad tillegges vekt. Det forhold at det allerede var etablert et kjærlighetsforhold med seksuell omgang, før det ble gjennomført noe seksuell omgang som kunne straffes, er derimot en spesiell omstendighet som bør tillegges noe vekt», heter det i dommen.

De to ble kjent med hverandre på Facebook i fjor og innledet et forhold. Både jenta og moren hennes sa at hun var 17 år gammel da mannen spurte. Først etter det hadde de seksuell omgang.

Dette forholdet dømmes ikke 23-åringen for, men for den seksuelle omgangen som fant sted etter at jenta hadde vært innlagt på sykehus. Der ble han ifølge dommen fortalt av leger at hun egentlig var 13 år gammel.

Mest sette video idag