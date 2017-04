Mann i 20-årene lurt i sex-felle av aksjonsgruppe

ANNONSE

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet, siktet for å ha avtalt å møte en tolv år gammel jente i et solstudio.

Da han dukket opp på Torget i Bergen ble han avslørt av aksjonsgruppen «Barnas Trygghet». Det viste seg at det var voksne, og ikke en tolv år gammel jente han hadde vært i kontakt med på internett.

Lurt i felle

Mannen ble pågrepet mandag. Nettverket «Barnas trygghet» sitt formål er å avsløre pedofile på nettet. Personene bak gruppen utgir seg for å være unge jenter på sosiale medier og chattekanaler for å få kontakt med voksne menn som ønsker å treffe mindreårige barn og begå seksuelle overgrep.

Personene avtaler å møte mennene, og tar bilde og filmer dem.

Informasjonen legges deretter ut på gruppens Facebook-side.

Mandag la de ut et sladdet bilde av mannen som er pågrepet i denne saken. Mannen står på Lido-hjørnet.

Bildet har i skrivende stund fått 1800 likes. Mange gir tommel opp for avsløringene gruppen gjør.

Sendte bilde

BA har fått tilgang til chatteloggene mellom den siktede og personen som utga seg for å være en jente (12).

Her spør mannen blant annet om jenten har fått pupper, om hun har sett kuk og om hun har vært kåt. Han forteller henne også at hun kan suge ham, akkurat som hun spiser is.

«Wow, du er virkelig sexy», skriver han.

Etter omfattende chatting, sender siktede et bilde av seg selv.

De to avtaler å møtes ved Narvesen på Torget, og deretter gå videre til et solarium for å ha sex.

AKSJONERTE: Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge bekrefter at politiet aksjonerte på bakgrunn av en anmeldelse fra aksjonsgruppen «Barnas Trygghet».

Siktet for grooming

– Jeg kan bekrefte at vi begjærer en mann varetektsfengslet onsdag, siktet for såkalt grooming, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til BA.

Ifølge straffeloven § 306 er det straffbart å avtale møte med barn under 16 år med forsett om å begå et seksuelt overgrep mot barnet.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil ett år.

Mannen er også siktet for befatning med barnepornografi.

Den siktede har vært avhørt av politiet. Han nekter skyld for at det var noen avtale om å ha sex med en tolvåring – men at det ble foreslått i samtalen på nettet.

Forsvarer er kritisk

Knutsen-Berge bekrefter at politiet aksjonerte på bakgrunn av en anmeldelse fra aksjonsgruppen «Barnas Trygghet». Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og vil be om lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

Forsvareren til den pågrepne, advokat Steinar Yndestad er kritisk til fremgangsmåten.

– Jeg synes dette er veldig uheldig og en fare for rettssikkerheten. De driver virksomheten på bakgrunn av provokasjoner, sier Yndestad.

Han vil begjære sin klient løslatt fra varetekt, og mener det ikke er grunnlag for en fengsling.

Jobber fulltid

BA er kjent med at aksjonsgruppen skal ha avtalt møter med flere menn i Bergensområdet.

Stefan Dahlgren (38), Stig Kalnes (25) og Christian Juuhl (29) står bak gruppen Barnas Trygghet.

Onsdag ettermiddag anmeldte de nok en mann for grooming. Mannen skal ha møtt opp i Nygårdsparken for å møte en jente (15). Han skal så ha fått kalde føtter, og stukket av på sykkel.

De har flere chatter gående med menn som om ønsker å møte mindreårige og begå overgrep mot dem.

– Disse mennene tror de er så jævlig skjermet på nett og skriver de groveste ting, sier 38-åringen.

Alle tre jobber med dette på fulltid.

– Totalt har vi møtt og anmeldt 27 menn i løpet av de siste tre årene. Vi har også fått politiet til å aksjonere i saker der vi har avslørt menn som begår overgrep mot barn, sier Juuhl til BA.

Alle tre avviser at de driver med provokasjon.

– Vi snakker ikke om sex, vi foreslår ingenting. Det er disse mennene som tar kontakt med vår profil, sier han.