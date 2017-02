Mann i 20-årene pågrepet etter knivstikking i Ski

ANNONSE

– Mannen som er pågrepet er norsk og kjent av politiet fra før. Vi har fått opplyst at mannen som er brakt til Ullevål sykehus er alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Håkon Nilsen i Øst politidistrikt til NTB.

Mannen ble knivstukket i overkroppen i sentrum av Ski. Politiet fikk melding om voldsepisoden klokka 10.17. Det var en tredje person som meldte fra om hendelsen, skriver Østlandets Blad.

I forbindelse med søket etter den mistenkte, ble all togtrafikk ut fra Ski stasjon stanset. Også buss og drosje ble varslet for at politiet skulle få kontroll på hvem som forlot Ski.

Ifølge Dagbladet var kriminalteknikere på vei til åstedet i 11.45-tiden tirsdag.