Mann i 40-årene tiltalt for en rekke seksuelle overgrep

En mann i 40-årene fra Helgeland er tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen datter under ti år, samt for å ha betalt for overgrep mot barn over internett.

Ifølge tiltalen fra Statsadvokatene i Nordland er mannen tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin datter mens hun sov. Overgrepene pågikk ifølge statsadvokat Thor Erik Høiskar over en periode på halvannet år, og jenta var da under ti år gammel. Ifølge tiltalen hadde faren flere ganger gitt jenta sovemedisin før han forgrep seg på henne, skriver Rana Blad.

Ifølge tiltalen tok mannen flere bilder av overgrepene, og ved minst en anledning filmet han overgrepet slik at en tredjeperson kunne følge det i sanntid på internett.

Mannen er også tiltalt for over en fireårsperiode flere ganger å ha betalt flere personer i utlandet for at de skulle begå overgrep mot sine små barn. Selv fulgte tiltalte overgrepene på internett.

De ni tiltalepunktene omfatter også besittelse/deling/produksjon av minst 6.625 bilder og 71 videofilmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn. Han er tiltalt for å ha tatt bilder av overgrep mot sin egen datter og delt disse videre. Tiltalen omfatter også deling av krenkende bilder av sin daværende kone, og seksuelle handlinger mot en hund.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sier mannen har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen, men ikke for punktene som omhandler overgrep mot hans egen datter.

Det er satt av seks dager til rettssaken som starter i Rana tingrett 27. mars.

