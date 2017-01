Mann i 50-årene livstruende skadd i alpinulykke

ANNONSE

Fredag kveld kjørte mannen ut i en bratt del av alpinbakken og havnet i sikkerhetsnettet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Ulykken skjedde rundt klokka 18.30, og mannen ble først behandlet av skipatruljen i bakken. Mannen ble deretter brakt til Oslo universitetssykehus med luftambulanse.

Til NRK sier Stensrud at ulykken fredag kveld skjedde i en del av løypa som er svært bratt og merket som såkalt svart løype.

I desember døde en 23 år gammel kvinnelig skikjører på sykehus etter en fallulykke i alpinløypa på Kvitfjell. Ifølge vitner hadde kvinnen stort fart da hun falt.

Odd Stensrud, daglig leder i driftsselskapet Alpinco AS, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at de to hendelsene ikke kan ses i sammenheng.

– Men vi analyserer alle ulykker i anlegget for å se om det kan gjøres tiltak for å bedre sikkerheten. Foreløpig er det ingenting som tyder på at noe kunne vært gjort for å forhindre ulykken, sier han.