Mann i 50-årene pågrepet for voldtekt av stedatter

Forrige mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet for voldtekt av barn under 14 år.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 299 som har en øvre strafferamme på 10 års fengsel.

Advokat Ola Lunde forsvarer mannen som er pågrepet for voldtekt av stedatteren sin.

Etter det Nettavisen får opplyst skal de seksuelle overgrepene ha skjedd mot mannens stedatter og det dreier seg om flere tilfeller av overgrep som skal ha skjedd på Østlandet.

Nekter straffskyld

Forrige onsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i Oslo tingrett.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen i siktelsen, sier den siktede mannens forsvarer Ola Lunde til Nettavisen.

Mannen er etiopisk statsborger og påtalemyndigheten mener unndragelsesfaren er stor fordi han ikke har noen særlig arbeids-, bostedsmessig eller sosial tilknytning til Norge.

Advokat Brit Kjelleberg i advokatfirmaet Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO).

Barnevernet tipset

Politiet ser svært alvorlig på saken og har så langt gjennomført et tilrettelagt avhør av den fornærmede jenten.

- Mannen er siktet for flere anledninger å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. På bakgrunn av opplysninger fra barnevernet ble mannen pågrepet forrige mandag kveld, sier politiadvokat Tina Bjarkø Helleland til Nettavisen.

- Flere vitner er avhørt og det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser.

Den fornærmede jentens bistandsadvokat er glad for at politiet har handlet raskt.

- De har stått på fra første stund og det virker som de prioriterer denne saken. Det er en fryktelig alvorlig sak og det har vært viktig at politiet har reagert raskt, sier advokat Brit Kjelleberg til Nettavisen.

- Barnet blir godt ivaretatt og fulgt opp. Det gjenstår ennå mye etterforskning for politiet så jeg ønsker ikke å gi så mange detaljer i saken på nåværende tidspunkt. Men vi er glad for at han ble pågrepet så raskt.