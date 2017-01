Mann i 50-årene terroriserte jente i tenårene

ANNONSE

(an.no): En mann i 50-årene må ut med 15.000 kroner etter å ha lagt igjen 35 talemeldinger på mobilsvareren til ei jente på 16 år. Det skriver an.no.

Det hele skal ha skjedd fra 18. til 20. juli i fjor. Meldingene inneholdt særdeles grove og krenkende utsagn, hvor mannen blant annet hevdet at han satt og så på bilder av jentas underliv.

Han skal også ha hevdet at de hadde hatt seksuell omgang. Både fornærmede og mannen skal i avhør ha nektet for at den seksuelle omgangen skal ha funnet sted.

Politiet har også besluttet at mannens mobiltelefon skal inndras.

