Mann i 70-årene knivstukket på Lillehammer – kvinne i 60-årene pågrepet

ANNONSE

Tilstanden er alvorlig for en mann i 70-årene som ble knivstukket i Lillehammer natt til mandag. En kvinne i 60-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.15 natt til mandag, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Mannen fikk livreddende hjelp på stedet. Tilstanden beskrives som svært alvorlig, men stabil. Ifølge politiet har han mistet en del blod.

– Han har blitt knivstukket flere ganger på overkroppen, og har fått svært alvorlige stikkskader. Det siste jeg hørte er at tilstanden er stabil, sier leder for politiets ordensseksjon på Lillehammer, Frode Øverås, til NTB.

Omtrent en time etter at politiet ble gjort oppmerksomme på hendelsen, ble kvinnen i 60-årene pågrepet på en annen adresse i samme by. Hun er siktet for drapsforsøk, men har foreløpig ikke gitt full forklaring til politiet.

– Kvinnen ble pågrepet med et stikkvåpen og hadde knyttet seg til hendelsen. Hun hadde ikke fysiske skader, men ble sendt videre for å tas hånd om av helsevesen i forbindelse med hendelsen, sier Øverås.

Videre opplyser han at politiet jobber med å sikre spor fra tre åsteder; fornærmedes og siktedes adresser, samt siktedes kjøretøy.

Ingen av de to var kjent for politiet fra tidligere, og politiet vet heller ikke hvorvidt det var en relasjon mellom de to. Ingen andre var involvert i saken og det var ingen vitner til stede. Politiet ønsker tips fra publikum i sakens anledning.