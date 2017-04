Politet jobber utenfor utestedet The Lannisters etter at en en person er fraktet til sykehus etter at han ble knivstukket søndag kveld. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Mann knivstukket utenfor utested på Nationaltheatret

En mann er fraktet til sykehus etter at han ble knivstukket utenfor et utested i Olav Vs gate i Vika i Oslo. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.