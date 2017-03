Mann med kniv truet tre personer i Bergen

ANNONSE

En mann med kniv truet to menn og en kvinne i en leilighet i Bergen natt til søndag. Politiet måtte også ordne opp i flere andre voldsepisoder.

Knivepisoden skjedde i en leilighet i Solheimsviken, og politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 02.11, melder Hordaland politidistrikt på Twitter.

– Mistenkte skal ha løpt etter de tre andre ut av leiligheten, og etter en stund skal han ha kastet fra seg kniven. De fornærmede har opplyst at det ikke var noen spesiell foranledning, men at mistenkte var «veldig sint», opplyser politiet til Bergens Tidende.

Politiet bevæpnet seg og pågrep den mistenkte mannen. Han skal tidligere ha blitt plukket opp på byen og kjørt hjem før knivepisoden skal ha skjedd.

Mannen sitter i arrest og skal avhøres i løpet av dagen.

Rundt klokken halv fire ble to menn i 20-årene kranglevorne mens de satt i en drosje. Det skal ha endt med at de knuste en rute i bilen og kastet taxisjåføren ut av bilen. Deretter løp de to fra stedet i Sotraveien ved Lyngbø, opplyser politiet.

Klokken 07.17 tvitret politiet om en mann i Sagstad i Fana som skal ha blitt banket opp med et balltre. Mannen i begynnelsen av 20-årene er kjørt til legevakt i ambulanse, og politiet har pågrepet en annen mann i slutten 20-årene, mistenkt for å ha stått bak volden. Begge skal være kjent av politiet fra tidligere.

