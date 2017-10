Mann mistenkt for drapsforsøk etter påkjørsel i Oslo

En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble påkjørt ved Torshovgata i Oslo lørdag formiddag.

- Vi har kontroll på sjåføren. Han har status som siktet, og vi etterforsker saken som et drapsforsøk, sier Grete Lien Metlid, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Kvinnen ble alvorlig skadd i hendelsen, men skadene betegnes ikke som livstruende.

- Det har gått forholdsvis bra alt tatt i betraktning. Hun har vært i stand til å snakke og vi har kunnet avhøre henne, sier Metlid.

Sjåføren er foreløpig under medisinsk oppfølging og vil bli avhørt senere.

Politiet vil ikke gå i detalj på hva som gjør at de mistenker at påkjørselen var et drapsforsøk, men opplyser at det var en relasjon mellom de to involverte og at det var flere vitner til hendelsen.

- Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap, etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid.



