Mann savnet utenfor Finnøy i Rogaland

ANNONSE

En ambulansebåt og to redningsskøyter deltar i søket. I tillegg er et fly satt inn i letearbeidet. I tillegg bistår mannskaper fra Røde Kors og andre frivillige. Helikoptersøket ble avsluttet ved 17-tiden, men et skip fra kystvakten skal settes inn i stedet.

Søket foregår i området utenfor Talgje, Helgøy og Finnøy i Rogaland. Den savnede er en mann i slutten av 30-årene. Båten som ble funnet klokken 11.26 lørdag, er en 25-fots arbeidsbåt som tilhører et oppdrettsselskap.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) oppgir at mange arbeidsbåter har meldt seg for å være med i letingen. Ifølge HRS har det trolig bare vært én mann i båten.

– Mannen skulle ha vært på jobb klokken 7, han har ikke dukket opp, forteller vakthavende redningsleder Eirik Walle til NTB.

Båten lå natt til lørdag til kai ved Helgøy. Ingen har sett den dra ut lørdag, men ifølge HRS er det ikke sannsynlig at den har slitt seg.