Mann sett flytende i Orkla – stor redningsaksjon pågår

Et Sea King redningshelikopter er satt inn i søket og har gjort en observasjon i elva, ifølge Trøndelag politidistrikt.

Det var en tilfeldig forbipasserende som meldte fra om at han hadde sett en mann flytende i Orkla like nord for Forve bru i Orkdal. Det er en 40 år gammel fisker som er savnet. Han har fisket fra et vald like nord for brua, opplyser politiet på Twitter.

– Vi har dykkere på vei med luftambulansen. I tillegg er det kalt ut mannskaper til å søke langs elva, sier Frank Indergård ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

Søket pågår mellom Forve Bru og Bårdshaug bru.

- Han er fra utlandet, og er i følge med fire andre laksefiskere. Det var noen i følget som meldte ham savnet, sier innsatsleder Erik Bang Danielsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen i 17.-tida.

- Det er uklart hvordan han havnet i elva, men han har ikke redningsvest, sier Bang Danielsen.

