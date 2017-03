Mann siktet for medvirkning til drap på Lindeberg i 2015

ANNONSE

Saken stammer fra 11. april, da 40 år gamle norsk-pakistanske Muhammad Shahzad Aslam ble funnet drept på en parkeringsplass ved Lindeberg skole i Oslo.

Den drepte var selv dømt for tre drapsforsøk i 1997.

Mannen i 30-årene som nå er mistenkt ble siktet i den uløste drapssaken 27. januar.

– På det tidspunktet var han allerede pågrepet og satt i varetekt i forbindelse med en narkotikasak. Han er siktet for medvirkning til overlagt drap. Vi tror at han har hatt en rolle som tilrettelegger, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til VG.

Erkjenner ikke straffeskyld



– Han erkjenner ikke straffskyld. Siden politiet har klausulert alle dokumenter i saken, er jeg avskåret fra å kommentere den ytterligere, sier siktedes forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen.

Mannen som nå er siktet, er broren til en av de tre Muhammed Shahzad Aslam ble dømt for å ha forsøkt å drepe. Han er tidligere domfelt for drapsforsøk og narkotikaforbrytelser.

– Vår hovedteori er at motivet for drapet på Muhammed Shahzad Aslam har forbindelse med disse drapsforsøkene og dommen fra 1990-tallet, sier Kraby.

Leter videre

I 2016 ble en annen mann pågrepet og siktet for medvirkning til drapet. Han ble senere løslatt, men er fortsatt siktet i saken.

I februar i fjor sa politiet at de tror flere personer sto bak drapet på 40-åringen. Til VG sier Kraby at politiet mener at personen bak selve drapshandlingen fortsatt er på frifot.

