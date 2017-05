Mann skutt i Tydal – livreddende førstehjelp er igangsatt

ANNONSE

- Vi fikk melding via AMK klokken 18.10. En mann i 60-årene er skutt i magen i Tydal. Omstendighetene rundt hendelsen er ikke avklart, med mannen har ikke gjort dette selv, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han opplyser at de ikke har flere opplysninger i saken på det nåværende tidspunkt.

Det skal være snakk om skudd fra en rifle.

Ved 19-tiden skriver politiet på Twitter at en gjerningsperson har forlatt åstedet, og at det er uvisst hvor vedkommende er nå. Åstedet er i Skarpdalen nord for Tydal, og politiet ber andre enn nødetater holde seg unna området.

- Politiet ønsker ikke andre enn nødetatene inn mot dette området da vi ikke har oppnådd kontakt med gjerningsmannen ennå.

Drt var AMK som meldte om hednelsen til politiet.

- Helsepersonell driver med livreddende førstehjelp på stedet, det er det vi kan si nå, sa Kimo til NTB ved 18.45-tiden.

