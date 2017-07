Mann tiltalt for hatefulle ytringer mot Akhtar Chaudhry

«Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd (...)», skrev mannen i kommentarfeltet på bloggen til politikeren.

I slutten av august må en mann i 50-årene møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for hatefulle ytringer mot SV-toppen Akhtar Chaudhry.

Chaudhry har som SV-politiker vært en del av den offentlige debatten i en årrekke. Han har tidligere vært 4. visepresident på Stortinget og vararepresentant til Stortinget. I dag er han seksjonsleder i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, i tillegg til å ha en fremskutt rolle i SVs sentralstyre.

Dette er meldingen som ble postet i bloggen til Akhtar Chaudry.

Umiddelbart etter kjennelsen i den såkalte hijab-saken i Gulating lagmannsrett i januar i år, publiserte Chaudhry en blogg, som Nettavisen frontet, hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.

- Han er islamist

Men det var ikke alle som likte budskapet til SV-toppen. Mannen i 50-årene skrev ifølge tiltalen følgende i kommentarfeltet på bloggen til politikeren:

"Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er islamist med alt hva det innebærer".

Chaudhry anmeldte truslene til politiet i Oslo, noe Nettavisen omtalte.

- Jeg er glad for at statsadvokaten har tatt ut tiltale i denne saken. Det betyr at påtalemyndigheten tar dette alvorlig. Denne type trusler er ment for å kneble ytringsfriheten og skremme vekk samfunnsdebattanter. Det er viktig at slikt ikke går upåaktet hen, sier Chaudhry til Nettavisen.

- Jeg har mottatt denne type trusler tidligere. Hver gang gjør det inntrykk. Denne gangen var det også veldig grove trusler. Dette er noe vårt samfunn ikke kan tolerere.

Politiet: - Alvorligsak

Påtalemyndigheten vil ikke gi mange kommentarer i saken før den kommer opp for retten.

- Saken er så alvorlig at statsadvokaten har tatt ut tiltale. Da er det en alvorlig sak, er alt politiadvokat Eli-Christine Nesland Paulsen ønsker å si til Nettavisen.

I lovanvendelsen for hatefulle ytringer står det blant annet:

"Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,



b) religion eller livssyn,



c) homofile orientering, eller



d) nedsatte funksjonsevne."



Risikerer fengsel

Den tiltaltes forsvarer Tore Angen ble oppnevnt som forsvarer torsdag formiddag og har ikke rukket å sette seg inn i saken. Mannen i 50-årene er ordknapp når Nettavisen tar kontakt:

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om denne saken.

Strafferammen for hatefulle ytringer er alt fra bøter til tre års fengsel. Nyhetsredaktør i Nettavisen mener det er på sin plass at det blir tatt ut tiltale for truslene Chaudhry mottok.

- Ingen skal finne seg i trakassering og trusler, uansett form, og vi mener det var viktig og riktig at Chaudry anmeldte saken. Nettavisen er opptatt av å legge til rette for en åpen og fri debatt, og trusler har ingen plass der, sier Carina Alice Bredesen, sports- og nyhetsredaktør i Nettavisen.

- De skal ikke få gleden

Chaudhry er fast bestemt på at han ikke lar seg kneble.

- At jeg og andre personer som deltar i den offentlige debatten har mottatt trusler er ikke noe å skjule, men jeg ønsker ikke å gå inn på antallet trusler jeg har mottatt. Men den gleden noen måtte ha av å skulle skremme meg vekk fra den offentlige debatten skal de ikke få. Jeg lar meg ikke hindre av dette.

- Jeg er glad i å debattere. Å delta er mitt bidrag for å styrke demokratiet. Selv om det kan være en belastning for meg, og noen ganger min familie, kommer jeg til å fortsette å delta i den offentlige debatten, avslutter Chaudhry.

