Tingrettsdommeren mottok 7. september i fjor en epost med truende innhold. Dette er dagen før hovedforhandlingen startet i saken mot Merete Hodne i Jæren tingrett. Nå er en 66 år gammel mann tiltalt for forholdet, skriver Roganytt. Saken skal gå i Stavanger tingrett 15. februar i år.

Frisør Merete Hodne var tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi Bayan bar det religiøse hodeplagget hijab.

I eposten sto det «Sak. Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol. Muslimene skal snart kastes ut av Norge. Pass på at du ikke blir kastet ut sammen med dem», skriver avisen.

66-åringens forsvarer, advokat Kjersti Jæger, sier til avisen at hennes klient erkjenner å ha sendt eposten, men ikke straffskyld.

– Min klient ønsker å formidle at når han tok kontakt med tingrettsdommeren i hijabsaken, var det for å formidle at hun ikke skulle la seg presse til å dømme slik politikerne ønsket at hun skulle gjøre, sier Jæger. (©NTB)