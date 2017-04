Mann varetektsfengslet etter brann i Elverum

ANNONSE

Det opplyser krimsjef Roger Næss hos politiet i Elverum til Østlendingen lørdag ettermiddag.

Fengslingsmøtet ble opprinnelig utsatt på grunn av mannens helsemessige tilstand, men onsdag ble han varetektsfengslet ved så kalt kontorforretning.

– Han samtykket i at fengslingsspørsmålet ble avgjort uten at han selv var til stede, sier Næss til avisen.

Politiet ble varslet om en brann i en bygård i Elverum i 5-tiden tirsdag morgen. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, men politiet etterforsker ut ifra at brannen ble påtent.

Krimsjef Roger Næss sa til NTB tidligere i uka at mannen selv bodde i bygningen, og at han ble pågrepet i en bil som ble observert ved bygget like før politiet ble varslet om brannen.

Mannens forsvarer, Jostein Løken, sa til NRK at hans klient ikke har tatt stilling til siktelsen ennå.

Bygningen i Elverum sentrum, som trolig er fra slutten av 1890-tallet, ble totalskadd i brannen.

(©NTB)