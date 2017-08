Marthe Sundby får tilbud fra healere på dødsleiet: - Respektløst

Kreftsyke Marthe Sundby (42) har kun kort tid igjen å leve. Hun reagerer på healere som sier de vil helbrede henne.

Romerikes Blad skrev tidligere denne uka om den tidligere kroppsbyggeren fra Aurskog som har fått beskjed fra legene om at hun kun har kort tid igjen å leve.

Sundby har fortalt om sykdommen i flere medier, og har i etterkant mottatt støtte fra folk over hele landet.

– Støtten fra dere alle gir meg styrke. Jeg sender en varm takk og gode tanker til hver og en av dere, uttalte Sundby til Se og Hør.

Men ikke alle tilbakemeldingene har vært like hyggelige, ifølge Sundby.

– Jeg har fått henvendelser fra healere, fra religiøse og andre som vil helbrede meg på dødsleiet. Det er respektløst, sier hun til VG.

Sundby forteller at hun har blitt spurt om hun kan fjerne rotfyllinger i tennene, de sier at Gud skal helbrede henne og at de kan formidle kontakt til utenlandske behandlingssteder som koster masse penger.

– Det er trist at vi som er dødssyke av kreft skal oppleve dette, jeg vet andre blir utsatt for det samme, sier Sundby til VG.

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, advarer mot slike henvendelser.

– Noen tilbudene som kommer er sikkert godt ment fra folk som tror hardt på det de gjør, mens andre er rent økonomisk motivert, sier Opdalshei.

Artikkelen er levert av Romerikes Blad.