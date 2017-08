Martin må amputere begge beina opp til knærne etter jordskjelvet på Kos

Martin Bakkejord Skolbekken, som ble rammet av jordskjelvet på Kos for halvannen uke siden, må amputere begge beina opp til knærne.

(ROMERIKES BLAD): Det skriver 22-åringen fra Skogbygda i Nes selv på sin Facebook-side.

«En saga er over for min del etter ulykken som skjedde på Kos. Jeg må amputere opp til knærne på begge beina, så min tid som aktiv fotballspiller er over. Det er helt jævlig, rett og slett. Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor, bare ikke på samme måte som før», skriver Skolbekken.

Bakgrunn: Martin (22) alvorlig skadet etter jordskjelvet på Kos – fikk mur over seg

Takker for støtten

Han starter innlegget med å rette en stor takk til alle som har sendt ham melding og støttet ham.

«Visse dager kommer til å være gode, og noen dager kommer til å være dårlige, men med all den støtten jeg har, så vet jeg at jeg alltid har noen som jeg kan prate med om jeg må det», skriver han videre i Facebook-innlegget.

22-åringen anser framtida som veldig uviss akkurat nå.

Les også: Jan Tore Kjær våknet av at senga og hotellet ristet – 22 mil unna jordskjelvets senter

«Dette kommer til å bli bra!»

«Det første som kommer til å skje, er at jeg skal bruke all den støtten jeg har fått som motivasjon til å bygge meg opp til å bli en enda bedre person enn det jeg var. Jeg kommer til å få proteser, slik at jeg kan gå, løpe, sykle, svømme og så videre, så det er ingen fare med det».

Martin Bakkejord Skolbekken avslutter innlegget på denne måten:

«Dette kommer til å bli bra!» (med hjerter bak). «Peace out!» (med tommel opp).

Romerikes Blad refererer fra Skolbekkens Facebook-side etter godkjennelse fra familien.