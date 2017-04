Maskerte fastleger utløste væpnet politiaksjon

ANNONSE

To fastleger på Jørpeland i Rogaland etterforskes etter at de utløste en væpnet politiaksjon da de maskerte seg og kastet en sekk inn i en ambulansesentral.

Hendelsen skjedde i slutten av mars. De to fastlegene har forklart til politiet at det hele var ment som en spøk. Verken politiet eller de ansatte ved ambulansesentralen syntes imidlertid at dette var morsomt, ifølge Stavanger Aftenblad.

Ambulansesentralen ble satt ut av spill, og beredskapen måtte flyttes til andre steder mens det hele pågikk.

Både politiet og Helse Stavanger har anmeldt saken. De to legene er anmeldt for trusler eller skremmende atferd.

Legene var maskert og ropte da de kastet en sekk inn i bygningen. Politiet rykket bevæpnet ut, opplyser jourhavende jurist Ketil Remman i Sør-Vest politidistrikt.

– Deres forklaring var at hele situasjonen var en spøk som gikk for langt. Det hadde politiet ingen grunn til å betvile, sier han.

