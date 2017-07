Verdens største lundefugl-koloni, på Røst, kan stå uten et levedyktig ungekull for ellevte året på rad på grunn av matmangel.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sagt at dette blir et bra år, men enn så lenge ser det ikke sånn ut, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Årsaken til matmangelen er at fuglene ikke får tak i hovednæringen sin, som er sild. Matmangelen gjør at foreldrene forlater ungene i reiret, eller knuser eggene.

Kolonien på Røst i Lofoten er en av verdens største, men har i flere år gått kraftig tilbake. På det meste var det halvannen million fuglepar på øya. Det var i 1979, og nå, snart 40 år etter, er det bare en femdel igjen, skriver NRK.

Røst har antakeligvis hatt den største tilbakegangen, men Anker-Nilssen forteller om tilbakegang langs hele norskekysten, fra Runde utenfor Ålesund og helt opp til Hjelmsøya utenfor Nordkapp, med bare et par lyspunkt.

Lunden står på nasjonal rødliste for truede arter.

