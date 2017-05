ANNONSE

En hundeeier som dro en tur på butikken over Riksgränsen fra Narvik med hunden sist helg ble stilt overfor følgende valg da vedkommende ble stoppet av Tollvesenet: Retur tilbake til Sverige, karantene på Gardermoen eller avlivning av hunden.

Det endte med at hunden ble avlivet, skriver avisa Fremover.

- Det er et strengt regelverk vi overholdet for å sikre smitterisikoen, forklarer kommunikasjonsrådgiver Charlotte Tokle Schytte i Mattilsynet til Fremover. Tollvesenet bekrefter at en hund ble avlivet sist helg.

Uten papirer på hunden og uten mikrobrikke, ville hunden ha måttet gjennomgå 120 dagers karantene og vaksineprogram. Det ville ha kostet minimum 36.000 kroner, ifølge Fremover.

Eier skal ha forklart at hunden va rnorsk og at det kun var snakk om en kort tur. Mattilsynet gjør det klart at man enten må la være å ta med hunden eller sørge for at kravene er oppfylt.

