Mattelærer Abdelrahman tildelt Holmboe-prisen

ANNONSE

– Abdelrahman er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som delte ut prisen mandag formiddag.

Abdelrahman er lærer ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo. Hun roses for at hun legger vekt på å forstå hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og for å gi veiledning til den enkelte ut fra deres egne forutsetninger. Hun jobber også systematisk med å utvikle sine undervisningsmetoder.

– Elevene til Hanan Mohamed Abdelrahman skryter mye av henne. De opplever å ha en lærer som tar dem på alvor, og som virkelig legger seg i selen for at de skal bli gode i matematikk, sier Røe Isaksen.

Abdelrahman har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk, men holder fortsatt på med matematikkstudier. Hun har gitt ut boka «Mattehjelperen – Leksehjelp for foreldre og elever på ungdomsskolen» og holder kurs for foreldre, gir elever gratis leksehjelp på to bibliotek og tilbyr hjelp på Facebook-siden Matematikkhjelperen, i tillegg holde kurs for pedagoger, skoleledere og foreldre.

Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole er oppkalt etter læreren til den store norske matematikeren Niels Henrik Abel. Prisen deles årlig ut av Norsk matematikkråd og er på 50.000 kroner. Prispengene skal deles mellom prisvinneren og skolen prisvinneren kommer fra.

(©NTB)