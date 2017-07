Hennatatovering er populært blant mange norske turister, men eksperter advarer mot den tilsynelatende ufarlige trenden.

-Hennatatovering kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner hvor det er stor fare for permanente helseskader, sier seniorrådgiver i seksjon for merking og kvalitet i Mattilsynet, Ellen Kielland til Nettavisen.

Hennatatovering er dekorering på hudens overflate og må ikke forveksles med ekte tatovering hvor tatoveringsfargen blir injisert ned i huden.

Og det er den svarte hennatatoveringen som er verst, ikke den vanlige rød-brune.

Behov for akutthjelp



Kielland forklarer at for å oppnå den svarte hennafargen, samt forlenge denne, blir det tilsatt fargepigmenter som er kjent for å være allergifremkallende.

- Konsentrasjonen av fargepigmenter er også veldig høy noe som i seg selv kan være allergifremkallende, sier hun.

Flere turister har kommet inn til sykehuset med voldsomme utslett og blemmer etter at de har tatt en hennatatovering på ferie.

- Hva er konsekvensene av en allergisk reaksjon, hvor farlig kan det være?

- Blant de alvorligste tilfellene av allergireaksjoner kan det være nødvendig med akutthjelp, samt innleggelse på sykehus, forteller seniorrådgiveren.

Bør holde seg unna



Typiske helseskader etter påføring av svart hennatatovering med stoffet PPD kan være permanente skader i huden, kontakteksem og «polysensitivitet». Symptomer inntrer etter noen (3-12) dager.

Og har du først utviklet allergi mot PPD, så blir du ikke kvitt den. PPD er for øvrig forbudt i hennatatoveringer i EU-landene.

- Det beste rådet vil være å holde seg unna svart hennatatovering, avslutter Kielland.