Max Hermansen anmelder nytt angrep på valgbod

- Dette er et angrep på ytringsfriheten, sier Max Hermansen.

OSLO (Nettavisen): Max Hermansen, førstekandidat for det innvandringskritiske partiet Demokratene i Oslo, sier han og hans valgbod på Karl Johans gate i Oslo har vært utsatt for flere angrep. Hermansen kaller det et angrep på ytringsfriheten og politianmelder forholdene.

Oslo-politiet bekrefter at de har vært noen hendelser ved denne valgboden og sier de vil ha fokus på å forebygge og følge opp uønskede hendelser i valgkampen.

Hermansen har flere dager stått på partiets lille stand ved Nationaltheatret. Demokratenes valgbod skiller seg fra de andre langs gaten. Den består ganske enkelt av fire forskalingsplater som er skrudd sammen. Da han troppet opp tirsdag fant han denne valgboden ødelagt. Den ene veggen hadde falt eller blitt revet over ende.

Går til politiet



- Dette har ikke skjedd av seg selv. Noen har vært her og revet den ned, sier Hermansen når Nettavisen møter ham ved valgboden.

Dette var andre gang Hermansen fant valgboden ødelagt. Han sier han har opplevd flere uønskede hendelser og at tre av disse nå blir politianmeldt.

Ble fratatt løpesedler

Onsdag 16. august sto han på valgboden da en person kom mot ham og tok fra ham løpesedlene han delte ut.

- Han tar fra meg løpesedlene jeg har i hånden, vrir dem opp, ødelegger dem og kaster dem, opplyser Hermansen.

Fredag 18. august like før klokka 16 prøver en annen person og ta fram ham løpesedlene. Han roper også ukvemsord, ifølge Hermansen.

Mannen er ifølge Hermansen svært pågående og Hermansen forsøker å utløse en alarm han har, men denne blir sparket unna. Deretter forsvinner mannen. Max Hermansen gir beskjed til en politipatrulje som kommer kjørende få minutter etter.

Natt til 20. august opplevde Hermansen at Demokratenes valgbod ble ødelagt. Parasollen de bruker var ødelagt og var kastet på restene av valgboden.

Politiet: Uønskede hendelser

Unni Grøndal, pressesjef hos Oslo-politiet, sier til Nettavisen at de så langt ikke har funnet anmeldelsene fra Hermansen i sitt system, men at de likevel kan være registrert. Hun bekrefter at politiet i sin logg har registrert noen hendelser ved Demokratenes valgbod.

- Vi har et oppdrag om å sikre at valgkampen kan avvikles på en verdig måte, uten uønskede hendelser. Slike skadeverk er noe av det vi ikke ønsker, sier Grøndal.

Vil ha innvandringsstopp for muslimer



Demokratene stiller lister i alle fylker. Max Hermansen, som fra før er kjent som talsmann for den islamkritiske grupperingen Pegida i Norge, figurerer øverst på partiets liste i Oslo. Demokratene mener at islam ikke er forenlig med et åpent demokrati og vil ha innvandringsforbud for muslimer. Partiet vil ha en kraftig innstramming av asyl- og innvandringspolitikken, de vil stenge flere moskeer og nekte radikale imamer innreise. Ved forrige stortingsvalg fikk partiet 0,1 prosent av stemmene.

