May Kristin (18) fikk Volvoen til konfirmasjonen

Du har Volvo-entusiaster - og så har du Volvo-E-N-T-U-S-I-A-S-T-E-R.

Det høres kanskje ikke ut som en stor forskjell her, men det er det. Den første gruppen liker biler, og da særlig Volvo. Gruppe nummer to er på grensen til fanatiske. Eller som det står på Facebook-siden til May Kristin Bratsveen: Eat – slep – Volvo. Repeat!

Allerede som konfirmant fikk hun selve drømmebilen i gave: En vaskeekte, sølvgrå 240.

Er dette verdens dyreste Volvo 240?

Rånebil

Det ble først noen år der tålmodigheten ble satt på prøve. Men nylig tok hun lappen også – og nå gleder hun seg til å kjøre bilen og å puste mer liv i rånermiljøet både hjemme i Nes i Ådal og ellers i Norge.

240 er en bil som mer enn noen annen har tatt posisjonen som rånerbil nummero uno. Selve symbolet på gjengen som møtes på stripa – med revehale, Wunderbaum, laksetrapp, ettermonterte spoilere, senkesett og ekstra belysningen både foran og bak.

Volvo 760: Luksus-Volvoen er blitt veteran!

Om ikke så alt for lenge er det vår igjen ...

Bakhjulsdrift

Med tanke på at 240 som nybil tross alt var en traust familiebil, med fokus på sikkerhet, er det nesten litt rart at den omfavnes så varmt av ungdommen.

Gunstig pris, høy tilgang på deler, gode muligheter for å skru selv og ikke minst bakhjulsdrift har en stor del av æren for at den er så populær. På vinterføre er det litt ekstra stas å kunne leke seg litt og slenge med hekken.

Samtidig har nok noen foreldre tenkt at en stor og "trygg" Volvo ikke er det dummeste alternativet som en førstebil for den oppvoksende generasjonen.

Hvor langt kan egentlig en Volvo 240 gå?

Ikke bare fryd og gammen

Men selv May Kristin må tilstå at bilen hennes har en mangel eller to. For eksempel er det noe galt med gassen, som gjør at forbruket ligger på 1,8 liter per mil! Det kan bli vel mye for en student.

Utover det er imidlertid 18-åringen svært fornøyd.

– Den er verdens best bil å kjøre, og den får mye oppmerksomhet, forteller hun.

Les mer om både bilen og May Kristin her:

Eieren:

Navn: May Kristin Bratsveen

Alder: 18 år

Bosted: Nes I Ådal

Litt om meg selv: Bilgal jente. Jeg er admin for rånebil.net/rånebil på Facebook. Veldig glad i gamle biler og skal prøve og gjøre noe bra for rånemiljøet etterhvert, og jobber for å få dette opp igjen.

– Det oser bondetamp hver gang jeg ser en:

Bilen:

Merke, modell: Volvo 240

- Hvor lenge har du eid den?

Jeg har hatt den i fire år. Jeg fikk den i konfirmasjonsgave og nå i år har jeg endelig fått lappen. Bilen har blitt litt småkjendis da jeg er med som admin i Rånebil på facebook. Blir kjent igjen på treff.

- Hva har du gjort med den?

Har egentlig bare prøvd å holde den like fin og bytte litt her og der. Den skal få det enda bedre til sommeren. Har satt på vinge, sjalusi, tusenmetere, LED-bar på vinterstid, stereoanlegg osv.

- Liker best med bilen:

At den er verdens beste å kjøre, og at den får så mye oppmerksomhet.

Volvo 240: En liten nasjonalskatt

- Liker minst med bilen:

At den bruker 1,8 liter på mila, fordi jeg har en feil med gasseren for øyeblikket. Det forbruket er ikke helt greit for en student.

- Beste opplevelse med bilen:

Den dagen jeg fikk den i konfirmasjonsgave. Da satt jeg og gråt og klarte ikke å åpne døra på den amerikaneren jeg satt i.

- Framtidsplaner for bilen:

Jeg vil få den så strøken som mulig, og skal ha den så lenge jeg kan.

Drømmebil: Volvo 240 TDI, og dønn strøken.

Annet: Min mor og min far er også veldig bilfans. Pappa har en Dodge Dart Demon som er VELDIG sjelden i Norge, med en V8 440 Magnum-motor.

