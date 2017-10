MC-fører alvorlig skadd - luftambulanse på vei

Alvorlig trafikkulykke i Bærum.

Artikkelen oppdateres!

Rundt kvart på tre onsdag ettermiddag fikk Oslo-politiet inn melding om at det var funnet en livløs MC-fører på fylkesvei 160 i krysset Bærumsveien/Brynsveien på Kolsås.

MC-føreren er alvorlig skadd og behandles på stedet.

- Luftambulansen landet nettopp, og jobber på stedet. Veien er stengt i begge retninger mens det pågår, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Scott, til Nettavisen litt over tre onsdag ettermiddag.

Hva som har skjedd er foreløpig uklart.

- Det er uklart. Noen vitner på stedet sier at det var en liftbil eller containerbil som var i nærheten av ulykken. Vi jobber nå med å finne ut av om denne har hatt noe med hendelsen å gjøre. Vi har foreløpig ikke fått kontakt med sjåføren, sier Scott.

Ti på halv fire melder politiet at Brynsveien er åpnet for trafikk, men at Bærumsveien er stengt inntil videre.

Bærumsveien og Brynsveien er sperret inntil videre og vil være det i en periode fremover. Luftambulanse vil lande i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 18, 2017

