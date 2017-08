McDonald's stengt på grunn av rotte

Restaurant-gjest filmet gnageren inne på Gjøvik-restauranten.

Tirsdag kveld var Vegard Lindmoen fra Raufoss og spiste på McDonald's i Gjøvik sammen med en kamerat. Etter at de hadde satt seg ned ved et vindusbord, oppdaget de plutselig en liten gnager som satt og spiste nede i klimaanlegget.

Lindmoen filmet og delte videoen både på sin egen og McDonald Facebook-side.

- Det viste seg etter kort tid at vi begge to var litt egoistiske da McDonalds Gjøvik hadde helt andre planer og stilte med egne gjester til gjestene. For all del, som regel veldig hyggelig med nye bekjentskaper men kanskje ikke denne gangen. Jeg synes hvertfall ikke det. Musa/rotta lyder navnet Oscar om dere vil ha tak i den ved en senere anledning.

Like etter ble restauranten stengt.

- Restauranten på Gjøvik er stengt med umiddelbar virkning. Dette gjør vi av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har også varslet Mattilsynet, og skadedyrfirmaet Anticimex, iverksetter nødvendige tiltak. Med andre ord tar vi dette på største alvor. Med vennlig hilsen, McDonald’s, skriver restaurant-kjeden i kommentarfeltet på Facebook-posten.

Det bekrefter Mattilsynet overfor oa.no.

– De kontaktet oss og opplyste at restauranten var stengt og at de hadde kontaktet et skadedyrfirma. Det er slik man skal gjøre det når noe slikt inntreffer. Hadde de ikke stengt selv ville vi gjort det, sier seksjonssjef Siv Jorunn Nordlund i Mattilsynet på Brumunddal.

Hun opplyser at Mattilsynet vil foreta en inspeksjon på stedet etter at restauranten er gjenåpnet.