MDG-byråd: - Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Høyre mener dette

ANNONSE

I juni starter fjerningen av parkeringsplasser i Oslo sentrum, og Høyre frykter at det vil føre til butikkdød.

- Vi risikerer at en del av butikkene mister omsetning, og i verste fall må legge ned. Vi kan risikere at deler av Oslo blir en spøkelsesby, advarte Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, tirsdag.

Men byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), slår nå tilbake mot kritikken. Hun mener Høyre unødvendig skremmer folk.

KREVER STANS: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, krever at Oslo-byrådet stanser fjerningen av parkeringsplasser inntil de har gjennomført en handelsanalyse.

- Oslo blir absolutt ingen spøkelsesby. Det er jeg ikke bekymret for, sier Marcussen til Nettavisen.

Les også: Høyre frykter spøkelsesby i Oslo når bilene fjernes

- Bekymret for skremmebildet



MDG-byråden sier hun snarere frykter at Høyres utspill kan være med på å ødelegge for butikkene i Oslo sentrum.

- Jeg er mer bekymret for at Høyres skremmebilde skal bidra til en eventuell butikkdød. Skulle man tro det Høyre sier, så vil all parkering forsvinne, men flere tusen plasser i parkeringshusene vil fortsatt bestå, påpeker hun.

Hun viser også til erfaringene man gjorde i Belgias hovedstad Brussel, da bilene ble fjernet der.

- En av erfaringene de gjorde i Brussel, var nettopp det at skremmebildet gjorde at folk trodde sentrum var mindre tilgjengelig enn det var. Sentrum vil være like tilgjengelig med dette prosjektet, og for enkelte grupper mer tilgjengelig, som for barnefamilier, sier Marcussen.

Fakta: Fasene i prosjektet

Hva skjer i 2017? Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum, og byrådet har valgt ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet. Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden. Seks områder er utpekt som pilotområder i 2017. Hva skjer i 2018? Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum fortsetter og det etableres flere pilotområder. Hva skjer i 2019? I 2019 vil permanente bylivsstiltak, som fysisk ombygging av plasser og gater starte opp. (Kilde: Bymiljøetaten)

Hun sier det dessuten i flere andre europeiske byer, ikke er noen motsetning mellom god handel og bilfrie soner.

- Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at Høyre mener dette, nettopp av bakgrunn fra andre byer der man ser sammenhengen mellom handel og bilfrie områder. I tyske Freiburg ligger noen av de dyreste butikkene nettopp i de bilfrie områdene, fordi folk liker seg der, sier Marcussen.

Les også: MDG-Lan om bilfritt sentrum: - Myte at motstanden er så stor

BILFRITT: Her i de markerte gatene skal det bli parkeringsfrie soner i 2017. Byrådet setter igang et pilotprosjekt i seks områder av sentrum.

- Det blir handelsanalyse

Lae Solberg krever nå at gjennomføringen av prosjektet utsettes, inntil man har gjennomført en handelsanalyse.

Men Marcussen ser ingen grunn til å stanse fjerningen av p-plasser.

- Når det gjelder ønsket om en handelsanalyse, så er det ikke behov for å sette noe på vent, siden modellen baserer seg på historiske data. Dette er noe vi er i dialog med Oslo Handelstands Forening om, så det vil bli gjennomført, lover Marcussen, og legger til:

- Samtidig er det viktig at det balanseres, for handelen påvirkes jo av flere ting, sier hun.

Les også: Her skal Oslo bli bilfritt

VIDEO: Her skal gateparkeringen fjernes:

- Vi har konkrete planer



- Lae Solberg etterlyser også konkrete planer for områdene som skal bli bilfrie. Har dere for lite planer?

- Jeg er helt uenig i at vi ikke har konkrete planer. For pilotområdene har vi planer. Vi starter i de områdene der det er mulig å få til ting raskt, så jeg opplever at Høyre reagerer på noe som ikke er en realitet, sier byråden.

I Brussel opplevde man også at omsetningen i butikkene gikk ned, men hun mener det skyldtes at man iverksatte bylivsplanene først to år etter at veiene ble stengt for trafikk.

- Det er nettopp av den erfaringen vi starter med områdene der vi allerede vet at vi får på plass noe nytt. Blant annet blir det utekontor, krakker og andre aktiviteter, sier hun.