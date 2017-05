MDG har kleskode på landsmøtet: Ber folk velge riktig farge

ANNONSE

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Lillehammer starter fredag, og i den forbindelse har partiet innført en kleskode for landsmøtedelegatene.

«Vår anbefaling er pent, men avslappet antrekk under hele landsmøtet. Styr unna mønster på klær. Enkle, rene farger og klare kontraster (hvit mot svart/grått) gir best bilder. Bruk gjerne MDG-pin om du har», står det i landsmøteinnkallingen.



RIKTIG GRØNN: Logoen til Miljøpartiet De Grønne er grønn, og landsmøtedelegatene oppfordres til å velge den samme grønnfargen.

Dessuten rådes MDG-politikerne til å bruke «riktig» grønnfarge.

«Om du skal bruke grønn, prøv å matche fargen i våre visuelle profil. Ikke bare under middagen», står det videre.

- Greit å minne folk på det



Partiets kommunikasjonssjef, Sindre Buchanan, forsvarer klesrådene.

- Det er en vennlig oppfordring, og ikke et krav. Bakgrunnen er at det er mange delegater som ikke har vært på et landsmøte før, som minnes på at det er en høytidelig anledning og at media er til stede, sier Buchanan til Nettavisen.

- Er det viktig for dere at folk kler seg i grønt?

IKKE MØNSTER: MDGs kommunikasjonssjef, Sindre Buchanan, råder partiets landsmøtedelegater til å kle seg i riktig grønnfarge.

- Grønt er vår politiske signalfarge, og grønt kommer i mange sjatteringer. Det viktige for oss er at folk kler seg i klær de er komfortable med, men vi vet av erfaring at mange ønsker å kle seg i grønt, og da er det greit å minne om at vi har to grønnfarger som er våre profilfarger, sier Buchanan.

- Fordumming av politikken



Men PR-rådgiver Håkon B. Schrøder, som tidligere har vært rådgiver for Idar Vollvik og mobilselskapet Chess, bare fnyser av MDGs klesråd.

- Dette er jo Kina for 40 år siden når alle delegater gikk i Maos uniform. Det er vel ingen partier som spriker mer i sammensetningen enn MGD, så dette må jo være et forsøk på å samle dem, i alle fall i klesveien, sier Schrøder til Nettavisen.

Han mener politiske fargekoder, rett og slett er fordummende.

FORDUMMING: - Generelt mener jeg at det er en fordumming av politikken når det brukes fargekoder i klesveien, sier PR-rådgiver og NA-blogger Håkon B. Schrøder

- Generelt mener jeg at det er en fordumming av politikken når det brukes fargekoder i klesveien. Selv om jeg er medlem av Arbeiderpartiet, får jeg frysninger på ryggen hver gang jeg ser Jonas Gahr Støre i rødt slips. Hvem kler rødt slips, sier han, og legger til:



- Grønt er heller ikke noen farge som kler hvem som helst.

Rådgiveren etterlyser også en mer tro på folks fornuft.

- Når man forteller landsmøtedeltakere hvordan de skal kle seg, er troen på folks sunne fornuft helt fraværende, sier han.

Hartmann: - Et ønske om kontroll



Kommunikasjonsekspert Elizabeth Hartmann hos Siste Skrik, mener kleskoden viser et ønske om kontroll.

BEVISST: Det jeg synes er interessant i dette er å se hvordan politikk også er veldig systematisk og bevisst, sier Elizabeth Hartmann hos Siste Skrik.

- Det jeg synes er interessant i dette er å se hvordan politikk også er veldig systematisk og bevisst – og kommersialisert. Dette er et ønske om å ha kontroll,og styre oppfatningen av partiet. De skal selge et budskap, sier Hartmann til Nettavisen.

Hun sier samtidig at fargevalg kan være viktig for å forsterke et politisk partis profil.

- Bruk av riktig farge på klær kan være med på å forsterke profilen til partiet. Det er ingen ting som er overlatt til tilfeldighetene. Velgerne kan tro at det er tilfeldig, men det er velregissert, sier Hartmann.

- Det er litt søtt



Moteekspert Marianne Jemtegård, ønsker også moteføringene fra MDG velkommen. Hun kan ikke huske å ha hørt lignede moteråd fra andre partier.

- Jeg synes det er litt sjarmerende og søtt at man prøver å få landsmøtedelegatene til å kle seg litt bedre. Det er absolutt et skrikende stylistbehov i det politiske Norge, sier Jemtegård til Nettavisen.

MOTERÅD: - Å kle seg i grønt er ikke ensbetydende med suksess, sier moteekspert Marianne Jemtegård om MDGS kleskode.

- Er det noen som utmerker seg?

- Det er en del av de fremtreende politikerne som sikker kunne fått enda mer hjelp til å fremstå mer profesjonelt, fortsetter hun.

- Men kler alle grønt?

- Grønt er gledens og håpets farge, og virke kjølende mot en rosa-rød hudtone som mange nordmenn har. Er man blond og fager finnes det en grønntone for alle, men kan kanskje unngå en gressgrønn farge som kan være litt i meste laget for de aller fleste av oss, sier Jemtegård.

Men ingen regel uten unntak.

- Å kle seg i grønt er ikke ensbetydende med suksess. Det er kanskje fargen for de aller friskeste av oss, sier moteeksperten.

- Vi har ikke klespoliti



MDGs kommunikasjonssjef viser til at kleskoden i andre, mer etablerte partier, er mer nedfelt i kulturen og rutinene.

- De fleste delegatene har da mange landsmøter under beltestedet, så der er det mer automatikk enn hos De Grønne, sier Buchanan.

- Men hvorfor kan man ikke ha mønster på klærne?

- Det er mer at erfaringsmessig så ser vi at det ikke alltid fungerer på bilder. Det er vel mest på TV-kameraene, sier han.

Og på spørsmål om de vil slå hardt ned på de som bruker «feil klær» på landsmøtet i helga, svarer Buchanan kontant:

- Overhodet ikke. Vi har ikke noe klespoliti på noen måte. Vi oppfordrer folk først og fremst til å kle seg med de klærne de er komfortable med. Jeg tror vi uansett har mindre dressfaktor enn i de andre partiene, så det er ingen fare for at vi vil bli gjennomstriglet med det første, sier han, og ler.



