MDG kan bli joker: - Vi har ett ultimatum

Miljøpartiet de grønne vinner terreng på ny måling. Holder fast ved oljeultimatum.

EIDSVOLLS PLASS, OSLO (Nettavisen): - Vi har bare ett hovedkrav, og der begynner forhandlingene.

Slik svarer MDG-leder og partiets førstekandidat i Oslo, Une Bastholm, når Nettavisen spør hva annet partiet vil kreve for å støtte en regjering enn utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet.

Måling viser 4,3 prosent

En ny meningsmåling for Opinion for ANB gir partiet fornyet selvtillit en måned før valget. Målingen plasserer partiet over sperregrensen med en oppslutning på 4,3 prosent (fram 0,5 prosentpoeng). Det ville gitt dem åtte mandater. Målingen viser at Støre kan bli avhengig av MDG-støtte for å få Erna Solberg og Siv Jensen ut av regjeringskontorene. Målingen satte naturlig nok sitt preg på partiets valgkampstart på Karl Johan torsdag.

I sitt partiprogram tar partiet til orde for å tvinge gjennom et grønt skifte ved å avslutte det norske oljeeventyret i løpet av 15 år. Norske oljearbeidere skal få nye, grønne arbeidsplasser, er budskapet.

Kortene tett til brystet

Une Bastholm holder kortene tett til brystet når det gjelder hva som skal til for å støtte en regjering.

- De andre kravene vi tar opp i en eventuell forhandlingsposisjon, de er det våre forhandlingspartnere som vil se først. Men det er klart at miljø og klima kommer til å stå øverst på den agendaen, men vi er også et parti som er opptatt av dyrevelferd, av landbruket, mer effektiv transport ...

- Men vær litt konkret, foruten at oljen skal ligge, hva er det neste?

- Det som kommer til å være vårt fokus er det grønne skiftet, og da er det å stanse norsk oljeutvinning bare starten. Du får ikke et grønt skifte bare ved å slutte med noe. Så vi må gjøre noe annet, bare veldig mye mer. Men hvilke krav vi kommer til å stille i en regjeringsforhandling. Det har vi for det første ikke vedtatt ennå, og vi har heller ikke lyst til å fortelle om det, sier hun.

Ap-leder har lukket døra

Både Bastholm og Rasmus Hansson, som i dag er partiets eneste stortingsrepresentant, er klar over at Ap-leder Jonas Gahr Støre har lukket døra for et samarbeid - nettopp på bakgrunn av at MDG har stilt et ultimatum. De håper at tonen blir en annen etter valget.

- Vi har stilt ett ultimatum, og de andre partiene har avvist det. Vi får se hva de sier etter valget, sa Rasmus Hansson i sin appell foran Stortinget.

- Vi kommer til å ha en nøkkelposisjon uansett hva Erna og Jonas sier, hvis bare nå velgerne gir oss den muligheten, sa Bastholm i sin appell.

Henter inspirasjon fra Sverige

I Sverige har De grønne sikret seg plass i regjeringen med Socialdemokraterna. Sveriges miljøminister Karolina Skog holdt torsdag appell foran Stortinget sammen med de norske MDG-lederne Rasmus Hansson og Une Bastholm.

MINISTERBESØK: Une Bastholm og MDG hadde torsdag selskap av Karoline Skog fra det svenske søsterpartiet. Hun er miljøminister i den svenske regjeringen.

- Hvilke råd er det du gir Miljøpartiet de grønne i Norge?

- Jeg synes det norske søsterpartiet gjør klokt i å fokusere på de muligheter som ligger i en grønn omstilling. Sverige og Norge har lignende forutsetninger. Vi har store muligheter til å skape produksjon, teknikk, transportsystem som er uavhengig av fossil energi. Og det er teknologi verden skriker etter, sier Skog til Nettavisen.

Une Bastholm (bildet) og Rasmus Hansson utgjør lederduoen i Miljøpartiet de grønne. De holder fast ved partiets oljeultimatum.

