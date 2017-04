MDG-Lan om parkeringsøkningen: - Komisk å se hvordan Høyre og Frp fossror

ANNONSE

I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at Oslo kommune tidobler prisen for beboerparkering, fra 300 til 3000 kroner i året.

- Jeg er slett ikke overrasket. Dette er nok et bevis på at byrådet gjør bil i Oslo til et luksusgode for de med god råd, sa bystyremedlem i Oslo, Tommy Skjervold (Frp).

Nå slår byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), kraftig tilbake mot kritikken.

- Jeg synes det er komisk å se hvordan de konservative kreftene i Frp og Høyre i opposisjon fossror seg vekk fra det de selv gikk inn for da de styrte byen, sier Nguyen Berg til Nettavisen.

- Uredelig av dem



Nguyen Berg påpeker at det forrige, borgerlig byrådet, også vedtok en prisøkning for beboerparkering.

- Budsjettet som det Frp-støttede borgerlige byrådet overlot til oss da vi overtok styringen av Oslo, la opp til at beboerkortet skulle koste 1500 kroner i året. Jeg synes det er uredelig av dem å nå late som de mente dette skulle koste 300 kroner, sier hun.

Hun forsvarer samtidig tidoblingen av prisen, som byrådet har vedtatt.

- Det er helt riktig at det nye bystyreflertallet vedtok å øke prisen til 3000 kroner. Det er rett og slett fordi plassen i indre Oslo by er mye verdt. Svært mange i Oslo betaler langt mer enn 3000 kroner for å kunne parkere bilen sin i garasjer. Hvorfor er det da greit at naboene nærmest helt gratis skal få parkere på gata? spør Nguyen Berg, og legger til:

- Jeg trodde markedsliberalistene i Frp mente at knapphet om et gode gir høyere pris, men igjen ser vi at Frps politikk henger ikke på greip.

NYE OMRÅDER: Det blir nå permanent beboerparkering flere nye steder i Oslo (fargede gater). De skraverte områdene er bydelene som har hatt en prøveordning.





- Vil gjøre det enklere



Totalt har cirka 5500 Oslo-borgere kjøpt beboerparkeringskort i prøveordningen i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Gamle Oslo.

Nå blir ordningen utvidet til flere nye bydeler, og hensikten er å gi beboerne på stedet et fortrinn på parkeringsplassene.

- Her må innbyggerne faktisk betale en dyr pris for en parkeringsplass som de slett ikke har noen garanti for er tilgjengelig, spesielt når det totale antall plasser går drastisk ned mens befolkningsveksten fortsetter, sa Skjervold i forrige uke.



Nguyen Berg bare fnyser av påstanden.

- Beboerparkering vil gjøre det enklere for beboere med bil å finne en ledig parkeringsplass enn i dag, og det også gi adgang til å stå hele dagen, uten å måtte flytte bilen. Det vil derfor gjøre det enklere, ikke vanskeligere, for de som bor sentralt i Oslo og av ulike grunner ønsker å ha bil, sier hun.

- Må tørre å prioritere



Som kjent vil det rødgrønne byrådet også fjerne mange av parkeringsplassene i Oslo sentrum fra sommeren av, til fordel for gående og syklister.

- I fjor økte sykkeltrafikken med nesten 20 prosent i Oslo, blant annet takket være at flere opplever det som tryggere når parkeringsplasser blir byttet ut med sykkelveier. For å skape en levende by hvor lufta er trygg å puste i for alle, må vi tørre å prioritere arealene annerledes, sier Nguyen Berg.

