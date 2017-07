MDG-politikere vil gi skattefradrag til kreftrammede

Foreslår skattekutt for dem som må bruke egne penger på medisiner og livsforlengede behandling når det offentlige ikke tar regningen. Høyre avviser forslaget.

I mars kom Finn Helge Quist med en innstendig bønn til norske politikere, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, om å bli hørt. Hans kone er rammet av benmargkreft og risikerer å dø mens hun venter på å få livreddende medisiner som ennå ikke er godkjent i Norge.

Quist, som forteller at han alltid har stemt Høyre, mener det norske byråkratiet somler med saksbehandlingen. Saken har engasjert voldsomt og har skapt debatt og Høie har også svart på kritikken.

Marianne Sol Levinsen, fylkestingspolitiker i Rogaland MDG.

For få dager siden var Høie igjen på banen med en egen blogg på Nettavisen der han tok for seg prosessen i saksbehandlingen med å få godkjent ulike medisiner i Norge.

Vil ha skattefradrag

Nå har Miljøpartiet De Grønne (MDG) også kastet seg inn i debatten. Fylkestingspolitiker i Rogaland, Marianne Sol Levinsen, og leder av MDG Nordstrand i Oslo, Haakon Brænden, tar i en blogg til orde får å gi skattefradrag dersom rammede må bruke egne penger til å få nødvendige medisiner eller livsforlengede behandling.

I bloggen skriver de:

«Vi mener at folk må kunne bruke egne penger på å forbedre sin helsesituasjon. I situasjoner hvor det finnes tilgjengelige medisiner eller behandling som gir livsforlengende effekt og/eller økt livskvalitet for pasienten og dennes familie, men hvor det offentlige ikke kan eller vil finansiere dette, mener vi at folk skal ha muligheten til å få skattefradrag for bruk av egne penger til å investere i private helseforsikringer og privat behandling.»

I bloggen understreker MDG-duoen også at ringvirkningene er alvorlige for de rammede.

«Demonstrasjoner vil komme, imens sitter mange med dødsdom hengende over seg. Den kampen må de ikke ta alene.»

MDG-politikerne har ikke klart for seg på nåværende tidspunkt hvordan den midlertidige løsningen skal kunne gjennomføres.

- Detaljene er ikke utredet, men vi hadde lyst å få til en debatt i håp om at dette kunne skape en løsning. Foreløpig vil jeg derfor holde litt tilbake, sier Brænden til Nettavisen.

- Vi må hvert fall ha et rettferdig system, det er mange hensyn å ta.

Nei til skattefradrag

Høyre avviser å bruke skattefradrag som middel.

- Dersom vi vil utvide de økonomiske rammene, bør det skje gjennom en økning av helsebudsjettet, og ikke indirekte gjennom skatte- og avgiftsendringer tilknyttet private kjøp av spesialisthelsetjenester. Det vil i tillegg være vanskelig å sette grenser for hvilke tjenester som eventuelt skal dekkes gjennom skattefradrag. Høyre mener det er viktigere at vi styrker den offentlige helsetjenesten slik at den kan gi et godt tilbud til alle, uavhengig av personlig økonomi, sier Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Høyre.

MDG har kastet seg inn i debatten om kreftmedisin med en blogg i Nettavisen.

Quist, som forteller at han i alle år har stemt Høyre, har flere ganger etterlyst at politikere skal komme på banen i debatten.

- Denne saken har i altfor lang tid blitt neglisjert av samtlige politiske partier på Stortinget. Derfor synes jeg det er kjærkomment at enkelte av partiene begynner å ta saken på alvor og ser oss mennesker som er i en vanskelig og ytterst fortvilt situasjon, sier Finn Helge Quist til Nettavisen.

Frir til partiledere

28. august, to uker før valget, skal det være en demonstrasjon utenfor Stortinget mot de partiene som ikke viser at de tar saken på alvor. Det er Quist som er initiativtaker og arrangør. Støtten til aksjonen øker dag for dag, og senest i dag meldte også Barnekreftforeningen sin støtte og deltagelse til demonstrasjonen. Dermed er 12 av landets kreftforeninger med.

- I den forbindelse vil jeg etterlyse følgende til å flagge sitt syn på saken: Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (V), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Høyre, Fremskrittspartiet og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Tusenvis av norske familier er rammet av manglende politisk fokus på denne saken, sier Quist.

Haakon Simen Brænden, leder av MDG Nordstrand i Oslo.

- Hva tenker du om MDGs forslag om skattefradrag?

- Når det gjelder MDGs utspill konkret vil jeg ikke uttale meg om jeg synes det er et godt eller dårlig forslag. Årsaken til det er at demonstrasjonen jeg har stilt meg i front for er upolitisk. Men jeg er svært takknemlig for at det finnes modige politikere som ser problematikken med et todelt helsevesen der mennesker med kunnskap og penger får den beste kreftbehandlingen, sier Quist.

- Samtidig blir det store flertallet av kreftpasienter i Norge henvist til det offentlige helsevesenet hvor enkelte med alvorlig sykdom risikerer å dø mens de venter på at politikere og byråkrater skal gjennomføre helt nødvendige og påkrevde endringer av det norske godkjenningssystemet for nye medikamenter. Godkjenningsprosessen har åpenbart feilet. Det er fra flere norske kreftleger bekreftet, at pasienter dør mens de venter på medisinene.





- Stor forståelse

- Hvordan mener du selv problemet kan løses?

- Vår helseminister kan ganske enkelt sende en instruks til Helsedirektoratet om at det innføres et hurtigspor i selve saksbehandlingen av livreddende nye medikamenter som omhandler diagnoser som er livstruende.

- Er Høyre fornøyd med at mennesker i Norge ikke får nødvendige medisiner og adekvat behandling i tilfeller som i kreft og annen alvorlig sykdom?

Tone Wilhelmsen Trøen er helsepolitisk talsperson i Høyre.

- Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig for pasienter med alvorlig kreftsykdom og deres behandlende leger å høre at det finnes nye medikamenter på markedet som de ikke får umiddelbar tilgang til, sier Wilhelmsen Trøen.

- Det er samtidig vårt ansvar å sørge for at rammene som Stortinget fastsetter for helsetjenesten, fordeles etter rettferdige prinsipper.

- Er det offentlige helsevesenet godt nok slik det er i dag, med tanke på å skulle kunne gi alle skattebetalerne nødvendig oppfølging og behandling ved alvorlig sykdom?

- Det er mulig med kontinuerlig forbedring og det jobbes det med. Blant annet er det lagt til rette for å fange opp nye metoder tidlig gjennom metodevarslingssystemet, slik at metodevurderingene og dialogen med industrien kan igangsettes så raskt som mulig. Det kan også være behov for å differensiere ytterligere mellom ulike metodevurderinger, og det er viktig å sikre mest mulig lik bruk av unntaksreglene mellom sykehusene.





- Kan gi oss mange gode år

Quist kommer også med en bredside mot Høie fordi helseministeren i en blogg mener at Norge ikke er en sinke når det gjelder å ta i bruk nye metoder og nye kreftlegemidler.

- Min kone er alvorlig syk. Det samme gjelder for mange andre i hele Norges land. Bare for min kones diagnose (benmargskreft), er det så mange som seks gode kreftbehandlinger som er godkjent i Danmark og i en del andre land i EU. Ingen av dem har enda ikke har blitt godkjent i Norge.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere uttalt til Nettavisen at han forstår frustrasjonen som pårørende som Finn Helge Quist føler over kreftmedisiner som ikke er tilgjengelig på norske sykehus.

- Disse behandlingene kan gi oss mange gode år, faktisk kan sykdommen gå fra å være en uhelbredelig og dødelig diagnose, til å bli en kronisk tilstand som kan holdes under kontroll. Samtidig står Høie og sier at «Norge ikke er en sinke». Hvordan kan han si det? Vi og mange andre i dette landet er i en desperat situasjon. At han tør! Vi som sitter i denne fortvilte situasjonen opplever det han sier som en hån. Rett og slett.

Høie er for tiden på ferie og har ikke hatt anledning til å svare på kritikken som går konkret mot ham. Men partifellen Wilhelmsen Trøne kommenterer Quists frustrasjon slik:

- Jeg føler med pasienter og pårørende som er i en situasjon der det finnes behandling som den offentlige tjenesten ennå ikke har tatt i bruk. Nye og bedre medisiner gir håp. De kan gi kreftrammede og andre syke flere verdifulle år sammen med sine kjære. Men vi vet at Norge ikke er en sinke når det gjelder å ta i bruk nye metoder og nye legemidler.

NB! Nettavisen opplyser om at MDG-politiker Marianne Sol Levinsen er nær venn med kreftpårørende Finn Helge Quist.

