MDG-topp om NTP: - Et mysterium hvordan de skal få det til

ANNONSE

OSLO S (Nettavisen): Torsdag formiddag inviterte regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF til pressekonferanse om Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 på Oslo S.

Selve planen var ikke klar, og vil bli lagt fram senere. Det kom også skuffende lite nyheter, mener Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Man har jo samlet et stort pressekorps og store deler av Norge for å høre på at de lanserer en nyhet som for så vidt er lekket fra før, om å bygge en Oslo-tunnel, sier MDGs talsperson, Una Aina Bastholm, til Nettavisen.

Bastholm understreker samtidig at hun synes det er bra at regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner i planperioden på å bygge en ny jernbanetunnel under Oslo.

Denne nyheten ble imidlertid lekket av TV 2 allerede mandag.

Se pressekonferansen lenger ned.

Les også: Lekkasjer i kø fra transportplanen

Fakta: Fakta om Nasjonal transportplan

* NTP er en plan for transport i Norge og gjelder tolv år av gangen. * Planperioden skal ha perspektiv fram mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP. * Deretter følger høringen, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres. * NTP for perioden 2018–2029 legges fram for Stortinget våren 2017. Regjeringen og støttepartiene la torsdag fram en plan som forutsetter at det settes av nær 1.000 milliarder (1 billion) kroner på samferdsel i perioden. (©NTB)

- Det er er farlig spill



Totalt vil regjeringen og støttepartiene bruke 1 billion kroner på samferdsel fram til 2029. Tiden fram til påske skal de bruke til å bli enige om Nasjonal transportplan.

- Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg (H) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om planen.

Men MDGs talsperson etterlyser en mer helhetlig oversikt fra regjeringen.

- Bortsett fra tunnelen så mangler man jo en oversikt over helheten. Jeg synes det er et farlig spill fra støttepartiene å stå her og ta imot skryt for det de har fått til, når de ikke kan svare på hvordan helheten ser ut, sier Bastholm.

Les også: Fakta om innholdet i Nasjonal transportplan

Se video av pressekonferansen om NTP:



- Utsetter klimadiskusjonen



Av transportbillionen skal 400 milliarder penses inn på jernbane alene. Bastholm er imidlertid langt fra fornøyd med regjeringens miljøsatsing.

- Det ligger an til store investeringer på motorvei, men hvordan man skal få gods over på bane - som er et kjempeviktig klimatiltak - det har de ikke svar på ennå, sier hun, og understreker:

- Man utsetter klimadiskusjonen, som er veldig viktig for helheten. Det var det de gjorde i budsjettprosessen sist også. Da var det klima de ble stående igjen å krangle om. Men Norge har jo forpliktet seg til å kutte 40 prosent i utslippene i akkurat samme periode som denne NTP-en skal gjelde for, og da er det helheten på klimabudsjettet som betyr noe.

Les også: - Nær 1.000 milliarder til ny transportplan

- Det er et mysterium



Bastholm karakteriserer det som «et mysterium» hvordan regjeringen skal få utslippene ned.

- Jeg forventer nå at det de setter seg ned og forhandler videre om, er hvordan de skal få til et klimabudsjett som faktisk kutter de 40 prosentene. Hvordan de skal få til det med de nye veiutbyggingene som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryter av, er for meg et mysterium, sier hun.