MDG-topp vil kutte all moms på kollektivtransport

Prisene på kollektivtransport stiger mer enn konsumprisindeksen. MDG-topp mener ny regjering må kutte momsen i høst.

Får Miljøpartiet de grønne et ord med i laget over regjeringen etter stortingsvalget i høst, bør momsfritak på kollektivtransport være et av partiets kjepphester.

Det sier MDG-politiker og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen, til ABC Nyheter.

- Bør gjennomføres i høst

- For å raskt sette ned prisene vil De grønne fjerne merverdiavgiften på kollektivtransport. Dette har MDG foreslått i vårt alternative statsbudsjett og er et tiltak som jeg mener bør gjennomføres allerede i høst dersom vi får en ny regjering som prioriterer miljø og klima først, sier MDG-toppen.

I 2016 gikk både Venstre og MDG inn for å fjerne momsen på kollektivtransport i sine alternative budsjetter. Den gang ble prislappen beregnet til 750 millioner kroner, skriver ABC Nyheter.

Grafen viser prisutviklingen på kollektivtransport i Norge i perioden 2000-2016.

50 prosent dyrere buss og taxi

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på all kollektivtransport i Norge steg mer enn utviklingen i konsumprisindeksen. Prisene på buss og taxi har steget mest - med over 50 prosent fra 2005 til 2006, ifølge SSB.

– Dette er jo helt motsatt av det alle politikere i årevis har snakket om, nemlig at det skal lønne seg å velge miljøvennlig i hverdagen.

