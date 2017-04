ØNSKER FORBUD: Fargerike heliumballongene er et vanlig syn under 17. mai-feiringen. Nå vil Miljøpartiet De Grønne i Drammen ha et forbud mot salg av disse på nasjonaldagen. Foto: Jan Olav Nesvold (NTB scanpix)

MDG vil forby salg av heliumballonger

Hvis Miljøpartiet De Grønne får det som de vil, blir det ikke gatesalg av heliumballonger under årets 17. mai-feiring i Drammen.