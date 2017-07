MDG vil granske press mot oppdrettsforskere – Sandberg sier nei

MDG ønsker en uavhengig gransking av situasjonen for oppdrettsforskere, etter rapporter om press mot oppdrettskritiske forskere. Fiskeriministeren sier nei.

Miljøpartiet de Grønne ber nå regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av situasjonen for fri oppdrettsforskning, ifølge Morgenbladet.

I første del av en serie om sjømatnasjonen Norge fra Morgenbladet og nettmagasinet Harvest, fortalte 20 forskere i juni om store omkostninger ved å forske på eller publisere tema som utfordrer sjømatindustrien, forvaltningen og næringsvennlige politikere.

– Jeg har hatt en del med norske naturvitenskapelige forskningsmiljøer å gjøre opp igjennom årene. Men ingen andre steder har jeg hørt om den typen konflikt og bruk av hersketeknikker overfor fri forskning som det Morgenbladet har skrevet om, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Han mener næringen mangler forståelse for uavhengig forskning.

– Det er en næring som er så ny og som har vokst så bråfort at mange aktører ikke har fått tid til å lære seg betydningen av å vise respekt for kritisk uavhengig forskning, mener Hansson.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener på sin side at en gransking av oppdrettsnæringen ikke er nødvendig.

– Jeg ser ikke behov for en uavhengig gransking nå. Samtidig må både myndighetene og forskningsinstitusjonene løpende vurdere om systemene er gode nok for å ivareta og sikre god og uavhengig forskning, skriver Sandberg i sitt svar til Hansson.

Hansson vil følge opp saken i Stortinget etter sommeren.

– Det burde være en selvfølge at vi får et flertall for en gransking. Ingen har noe å frykte om oppdrettsnæringen har rent fôr i posene sine, sier han.

